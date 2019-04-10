GÜNDEM / 10 Nisan 2019

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek, ardından ortak basın açıklaması yapacak.

- Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

3- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı ve Türk iş insanları ile iş toplantısında bir araya gelecek.

- Organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

- Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada 84 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

- 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- "Irak'ta DEAŞ'le sürdürülen çatışma çok kısa bir süre önce sona erdi. DEAŞ'e karşı mücadelede uluslararası toplumun en büyük müttefiklerinden bir tanesi Türkiye. Bunun ötesinde Avrupa Birliği'nin terör listesinde bulunan PKK'yla mücadele devam etmekte. Uluslararası toplum olarak Türkiye'yle diyaloğumuzu sürekli sürdürüyoruz"

1- "Türkiye DEAŞ'le mücadelede en büyük müttefiklerden biri"

(Meriç Ürer/İzmir)

2- MEB, öğrencilerin sosyal etkinliklerini kayıt altına almaya başladı

- Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki tüm öğrencilerin akademik başarılarının yanında "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü sosyal etkinliği e-okul sistemindeki yeni modülde kayıt altına almaya başladı

- Bakanlıkça yayımlanan genelge ile "Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu" paylaşılarak okullarda uygulamanın başlatılması ve veri girişlerinin yapılması istendi

- Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "sosyal etkinliğe katılanlar", "ürün ortaya koyanlar", "performans gösterenler" ve "derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek

(Selma Kasap/Ankara)

3- Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretimine "yeşil ışık"

- Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy:

- "Türkiye’de üretilen (helikopter) parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz"