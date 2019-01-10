GÜNDEM / 10 Ocak 2019

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçișleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare" çalıștayı ile "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü" programına katılacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirleriyle bir araya gelecek, "9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenine katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katılacak, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki bakanlık arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü"nün imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının ürünlerini internetten satışında vergi istisnası, uyumlu mükellefe vergi indirimi ve uzun vadeli elektrik satışını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.