GÜNDEM / 10 Ocak 2020

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edilecek, Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile ortak basın açıklaması yapacak, Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi ve Kültür Bakanı Elva Margariti ile görüşecek, Türk kurumlarına ziyarette bulunacak.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

- Organizasyonun ilk gününde erkekler 57, 65, 70, 86 ve 97 kilolarda elemeler ve yarı finaller, kadınlar 50, 57 ve 68 kilolarda ise madalya müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/11.00/16.00/18.30) (Fotoğraflı)

4- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Milli Muharip Uçak'ın yerli motor üretimi "dörtlü çalışmayla" sürüyor

- TR Motor Genel Müdürü Osman Dur:

- "Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak Milli Muharip Uçak'ın motor üretimiyle ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Bu noktada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TR Motor ekipleri Milli Muharip Uçak'la ilgili nasıl bir fonksiyon istenildiği, SSB ve TAI ise tasarlanan bu uçağa uygun motorun ne olacağı konusunda dörtlü bir çalışma yürütüyor"

- "2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçak'ımız yerli motorumuzla uçacak"

(Tolga Yanık/Ergin Garip/İstanbul)

2- Hacettepe, yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için kolları sıvadı