GÜNDEM / 10 Şubat 2019

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, şehit polis memuru Yusuf Çelik için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze töreni ile açık hava toplantısına ve partisinin Demet seçim bürosu açılışına katılacak, esnafı ziyaret edecek, teşkilatlarla buluşma programına iştirak edecek.

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesi ile Kırıkhan Bayezid-i Bestami Hazretleri Türbesi'ni ziyaret edecek, sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yapacak, İskenderun Mahalle Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fatsa Matematik Müzesi ve Bilim Evi ile Bilim Sanat Merkezini, Valiliği, Penbe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesini, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelecek.

1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin yargılandığı davada 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve darbeciler tarafından köprünün işgal edilmesi görevi verilen eski yarbay Turgay Ödemiş, kendi sesi dahil hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

1- Emniyet müdürü ile olan telsiz konuşmasını inkar etti

- Darbeci Ödemiş, olay gecesinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile gerçekleştirdiği ve Adli Tıp Kurumu'nca da tespit edilen telsiz konuşmalarını kabul etmeyerek inkarını sürdürdü.

- Köprüdeki görevli TOMA'ya yapılan top atışı emrini de vermediğini iddia eden darbeci Ödemiş'in, halkın üzerine ateş emrini vermediğini ve kendisinin de vatandaşa ateş açmadığına ilişkin beyanları, mahkemedeki bazı sanık ve müşteki ifadeleriyle çürütüldü

(Enes Can - Mustafa Hatipoğlu / İstanbul)

2- Yüksek faizler otomotive el freni çektirdi

- Otomotivde uygulanan ÖTV indirimine karşın satışlardaki azalışın genel olarak faizlerin yüksek seyrinden ve kurdaki hareketlilikten kaynaklandığı ifade ediliyor

- ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce:

- "Hem kurlardaki artış hem de faizlerdeki artış nihai tüketicinin otomobile erişimini zorlaştırdı. Yani nihai tüketici otomobil almaktan hızla uzaklaştı"

- "Şu anda ÖTV indiriminin olumlu katkısı olmasına rağmen faizlerin yüksek seyri maalesef en önemli iki olumsuz etkenlerden"