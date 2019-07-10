GÜNDEM / 10 Temmuz 2019

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı'na katılacak, Rus mevkidaşı Dmitriy Patruşev ile bir araya gelecek ve Orta Kafa Balık Tutma Buz Trolü "Skorpion"un suya indirilme törenine iştirak edecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

1- Sağlık Bakanlığı, çalışan sağlığını korumak için harekete geçti - Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelindeki iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirilerek işveren ve çalışanlar, çalışan sağlığı konusunda bilinçlendirilecek - Ziyaretler kapsamında, çalışma hayatından kaynaklanabilecek kronik hastalıklardan korunma, hareketli hayat tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele etme, bağışıklama gibi konularda bilgi verilecek - Halk sağlığının korunmasına önemli katkı sağlaması beklenen çalışma kapsamında, iş kaynaklı risklerin kontrol edilmesine ve ortadan kaldırılmasına ilişkin eğitimler de düzenlenecek

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek"

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel parçası isabet eden Ömer Ünlü, yaşadıklarını unutamıyor

- Gazi Ömer Ünlü:

- "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek. Onların bu ülkede hiçbir şekilde mezarları bile olmayacak"

- "FETÖ, ne yaparsa yapsın boş. Bugün yine girişimde bulunsalar daha fazla kişiyle yine sokağa çıkarız"

(Kemal Karagöz/Adıyaman)

3- Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi

- BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu

- BES ve OKS katılımcı fonlarının 80 milyar 859 milyon lirası faizli, 12 milyar 485,5 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor

- BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı 103 bini aştı