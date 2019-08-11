GÜNDEM / 11 Ağustos 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programına katılacak, şehit ailesine ve bir vatandaşın evine ziyarette bulunacak.

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda beklenenin üzerinde yüzde 1,5 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre son on yılın en yüksek gerilemesiyle yüzde 5,2'lik bir düşüş yaşadı

- Beklenmediği halde faiz indirimine giden Tayland Merkez Bankası politika faizini yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye çekti ve ekonomiyi desteklemek adına daha geniş para politikası uygulayacağını duyurdu

- ABD 10 yıllık devlet tahvili getirisi ile 3 aylık devlet tahvili faizleri arasındaki fark hafta içinde eksi 41,23 baz puana düşerek Mart 2007'den bu yana en geniş halini aldı

3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaşacak.

- ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı:

- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerlilik. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Külliye'nin ardından BTK'da da kullanılmaya başladı"

- "Türkiye'nin yerli baz istasyonunun, BTK'da da devreye girmesi sisteme olan güvenin her geçen gün arttığının göstergesidir"

- "Sistemimizin Külliye ve BTK'da kullanılır olmasının bize yeni ufuklar açacağını, ULAK Baz istasyonu ve MAYA Ağ Yönetim sistemlerimizin başta operatörlerimiz, ilgili kamu birimlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın ve çok daha önemlisi tüm halkımızın tercihi haline geleceğini değerlendiriyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Görme engelli sporcu, koruyucu ailesinin desteğiyle şampiyonluğa uzandı

- Koruyucu aile yanında yetişen ve atletizmde dünya şampiyonlukları bulunan görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, azmi ve ailesinin desteğiyle kazandığı şampiyonlukları artırarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyor