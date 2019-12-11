GÜNDEM / 11 Aralık 2019

- Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesi üzerine tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

6- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İsrail ekibi UNET Holon'u konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Yunanistan temsilcisi Peristeri winmasters ile deplasmanda karşılaşacak.

- "(S-400) Artık bu sistemden vazgeçmek diye bir şey söz konusu değil. Bu sistem varken nasıl bir çözüm bulabiliriz, bunun üzerinde durmamız gerekiyor"

10- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçlarında Galatasaray HDI Sigorta, Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek. Arkas Spor ise Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile deplasmanda karşılaşacak.

- "Merkez Bankası kredibilitesini artırmak için 250 baz puan indirim yapıp, uzunca bir müddet bekle gör politikası izleyip 2020’nin ikinci yarısında da faizi tek haneye indirebilir"

- "Merkez Bankası, enflasyonun daha önce yüzde 12 olarak revize edilen yıl sonu tahmininin altında kalma olasılığını gerekçe göstererek faiz indirimlerine devam edecek"

- "İkinci bir filo için ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını, görüşmelerini sürdürüyor. Bir tarafta S-400 tedariki diğer tarafta da milli ve yerli üretim çalışmamız iki banttan devam ediyor"

- "Bunlar kurulacak, testi, çalışması yapılacak. Personel eğitimi devam ediyor, aralık sonunda bitmesi bekleniyor. Muhtemelen bahar 2020'de bu kurulum gerçekleşecek ve faaliyetler yürütülmeye başlanacak"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Eski zamanların renkli iletişim aracı kartpostalları fotoğraflarıyla süsledi

- İstanbul'da yaşayan emekli öğretmen, fotoğraf sanatçısı ve yazar 92 yaşındaki Bekir Baki Aksu, yıllarca bayramların vazgeçilmez tebrik mesajlarının tadı olan, doğum günü ve yılbaşı kutlamalarına aracılık eden, asker ocağından postalanan özlemleri yansıtan bir dönemin renkli iletişim araçlarından kartpostallara fotoğraflarıyla renk kattı

- Bekir Baki Aksu:

- "İki fotoğraf makinem vardı, biri 6x9 körüklü, diğeri 12 pozluk. Çift çekiyorum ki, ne olur ne olmaz. Film yanabilir diye düşünüyorum"

- "Büyük bir isim yaptım. Artık ismim o kadar geçerli oldu ki, Türkiye'den durmadan 'Bekir Baki'yi gönderiniz, biz kartpostal yaptıracağız' teklifleri aldım. 1 milyonu aşkın kartpostal ve takvim fotoğrafı çektim. Beni almak için başka kartpostal firmaları yarışa girdi"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

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