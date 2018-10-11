GÜNDEM / 11 Ekim 2018

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile görüşecek ve onuruna resmi öğle yemeği verecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Rusya Tarım İş Toplantısı ile Tarım Yürütme Komitesi İkinci Dönem İmza Töreni'ne iştirak edecek.

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- "Türkiye artık kendini finanse eden bir ekonomik güvenilirliğe gelmenin sağladığı avantajlarla ulaştırma projelerinde YİD modelini kullanıyor"

- "Aralarında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna 'çılgın proje' olarak lanse edilen Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de aralarında bulunduğu yeni YİD projelerini gelecek dönemde ihale edeceğiz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- HSK'de hala FETÖ'den işlem gören hakim savcılar var

- HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz:

- "Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Sürekli çalışma var"

- "Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kuruluna veriliyor. Teftiş Kurulu daha geniş bir araştırma sonunda delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurula indiriyoruz, burada değerlendiriyoruz"