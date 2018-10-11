GÜNDEM / 11 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan'ı kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile görüşecek ve onuruna resmi öğle yemeği verecek.
(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, TOBB, Türk-İş, TESK, TİSK, TZOB, Kamu-Sen, Memur-Sen ve Hak-İş başkanlarından oluşan heyetle görüşecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği'ne katılacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Kongre Merkezi'nde başlayacak 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu'na iştirak ediyor.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TKİ-TTK Maden Ruhsatları Devri İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Rusya Tarım İş Toplantısı ile Tarım Yürütme Komitesi İkinci Dönem İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı ile Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/12.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta temaslarda bulunacak.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi, ilgili bakanların katılımıyla toplanacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Endonezya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Palu) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nin açılışı öncesinde basın toplantısı düzenleniyor.
(İstanbul/09.00)
2- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Proje Hazırlama Eğitim Programı açılışına katılıyor.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
3- İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenleri arama çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 6. Boğaziçi Film Festivali'nin basın toplantısı, Soho House Istanbul'da yapılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış konseriyle başlayacak.
(Mersin/14.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Fethiye-Marmaris etabıyla devam edilecek.
(Muğla/10.00) (Fotoğraflı)
2- A Milli Futbol Takımı, Rize Yeni Şehir Stadı'ndaki özel maçta Bosna Hersek ile karşılaşacak.
(Rize/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü maç haftası A, B, C ve D liglerinde 7 maçla başlayacak.
4- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.
(Nyon)
5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu, yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. İlk haftada Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e, Darüşşafaka Tekfen ise İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.
(Münih/21.30/Madrid/22.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Çukurova Basketbol, ön eleme turu rövanş maçında Rusya'nın Nadezhda takımına konuk olacak.
(Orenburg/17.00)
ÖZEL HABER
1- Ulaşımda mega projeler "YİD" ile şahlanacak
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Türkiye genelinde yaklaşık 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini YİD modeliyle yapıyoruz"
- "Türkiye artık kendini finanse eden bir ekonomik güvenilirliğe gelmenin sağladığı avantajlarla ulaştırma projelerinde YİD modelini kullanıyor"
- "Aralarında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna 'çılgın proje' olarak lanse edilen Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de aralarında bulunduğu yeni YİD projelerini gelecek dönemde ihale edeceğiz"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- HSK'de hala FETÖ'den işlem gören hakim savcılar var
- HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz:
- "Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Sürekli çalışma var"
- "Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kuruluna veriliyor. Teftiş Kurulu daha geniş bir araştırma sonunda delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurula indiriyoruz, burada değerlendiriyoruz"
- "Adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerleri 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirlenecek, avukatlıktan geçirilen 400 hakim daha göreve başlayacak"
(Aylin Sırıklı Dal-Ferdi Türkten/Ankara)
3- Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor
- Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk:
- "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz"
- "Güvenlik standartlarına uyum bizim için belirleyici bir öncelik olmaya devam ediyor"
(Firdevs Yüksel / Mersin)
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