GÜNDEM / 11 Ekim 2019

3- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, Dolmabahçe Sarayı'nda "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'na katılacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi (UDEM) Tanıtım Organizasyonu'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hitit Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış dersine katılacak, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, AK Parti Çorum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na iştirak edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Zirvesi'ne katılacak, Elazığ'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

6- TÜİK, ağustos ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini yayımlayacak.

4- Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan STK'ler tarafından TOBB İkiz Kuleler de basın toplantısı düzenlenecek.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Saitabat köyü mesire alanını ziyaret edecek, Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarının açılışına ve drone ile Kestane Gal Arısı Mücadele Projesi'nin tanıtım programına katılacak, Kurşunlu köyünde defne hasadı, köy sakinleriyle bal sağımı yapacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "E-Spor Zirvesi 2019" etkinliğine katılacak, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile Ülker Stadı'nda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçını izleyecek.

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valiliği ziyaretin ardından Sıtkı Koçman Üniversitesi Camisi'nde cuma hutbesini irad edecek ve öğrencilerle bir araya gelecek.

- "Her zaman bir konunun altını çiziyorum: Yalnızca Türkler Sırbistan'daki kırsal bölgelere yatırım yapmayı kabul etti. Diğerleri ise şehirlere veya otoyollara yatırım yaptı. Bu nedenle de Türk yatırımcılara çok teşekkür ediyorum"

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ikili siyasi ilişkilerimizin yanı sıra bölge istikrarı ve bölgedeki diğer aktörlerle ilişkilerimiz de önemli gelişme kaydetti"

- "Erdoğan'ın varlığı, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin istikrar kazanmasına, herkesin daha fazla sorumluluk ve ciddiyet sahibi olmasına da yardımcı oldu"

- "AB üyeliği yolundayız, ama kim ile iş birliği yapacağımıza dair kararları kendimiz alıyoruz. Türkiye ile Çin ile Rusya ve diğer ülkelerle iş birliği yapmak istiyoruz"

(Talha Öztürk- Bojana Stojanovic/ Sırbistan)

2- Kız kardeşini intihar ettiren ağabeyin eylemi "töre cinayeti" sayıldı

- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir erkekle öpüştüğü gerekçesiyle dövdüğü kız kardeşine böcek ilacı vererek intiharına neden olan ağabeye, "kardeşe karşı töre saikiyle kasten öldürme suçu" kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren yerel mahkeme kararını onadı

- Daire, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, sanığın eyleminin "intihara azmettirme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı itirazı da reddetti

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

3- Analistler, Barış Pınarı Harekatı'nda TL varlıklarda bozulma beklemiyor

- AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy: