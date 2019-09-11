GÜNDEM / 11 Eylül 2019

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni gerçekleştirilecek.

- Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi Halid el Messan: - "Yıllık 10,3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç ediyoruz. Hedefimiz, bunu bir yıl içinde 11,3 milyon tona yükseltmek" - "Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız. İki tarafın ortak çıkarları doğrultusunda anlaşması durumunda, bu ticareti yapmamak için bir sebep göremiyorum" - "Şu anda küresel piyasada doğal gaz fiyatlarının üreticinin yararına olduğunu söyleyemeyiz. Tüketicinin daha çok fayda sağladığı bir dönemdeyiz"

- Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell: - "TCMB, bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,75'e çekebilir" - Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen: - "TCMB, politika faizinde yıl sonuna kadar toplam 285-385 baz puan arasında bir indirim gerçekleştirebilir"

(Murat Temizer/Muskat)

3- Marmaris "Türkiye Rallisi"ne hazır

- Muğla'nın Marmaris ilçesi ağırlıklı gerçekleştirilecek 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi öncesinde, içinde seyyar ilk yardım hastanesi, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan servis alanı hazırlandı

- Pilotlar, ekipler, organizasyon çalışanları ve seyirciler için her türlü ihtiyacın karşılanacağı ve bin kişilik ekibin çalışma yürüttüğü alana 130 tırla malzeme ve platform taşındı

- TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı:

- "Geçtiğimiz yılın da tecrübesiyle, yoğun bir hazırlık sürecini tamamladığımız Türkiye Rallisi'nin başlamasına bir gün kaldı"

(Sabri Kesen/Muğla)

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