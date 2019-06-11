GÜNDEM / 11 Haziran 2019

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, farklı semt ve mekanlarda vatandaşlarla bir araya gelecek, esnafı ve TOKİ Halkalı Bezirganbahçe Konutları sakinlerini ziyaret edecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile görüşecek ve temaslarda bulunacak. (Washington / Fotoğraflı-Görüntülü)

- Konferans, yüksek düzeyli oturum ile devam edecek.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından ortak yayımlanan ''Uluslararası Mülteci Koruması ve Ulusal Sığınma Sistemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Bir Rehber'' kitabının Türkçe versiyonunun tanıtımına katılacak.

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

1 - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

3- Hazine, 2 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta ilk gün maçında ABD ile karşılaşacak.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

- H Grubu'nun lideri Türkiye, deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da izleyecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

6- Polonya'da düzenlenen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı finalde Ukrayna-İtalya ve Ekvador-Güney Kore karşılaşacak.

- Mobilya ve beyaz eşya sektörüne sağlanan KDV ve ÖTV indirimlerinden faydalanmak için son 20 günlük sürece girildi

- MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç:

- "KDV indiriminin sürmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle iç pazardaki daralma durdu"

- "Son 20 gün için ise satışların artmasına yönelik büyük ümidimiz ve beklentimiz var. Sadece evlenecekler için değil, mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj onları bekliyor"

- MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan:

- "Şu anda KDV indirimi ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yüzde 20 indirim mevcut. Bazı mobilya firmaları, kendi indirimlerini de uygulayarak mobilya alımını avantajlı hale getirebiliyorlar. Bu fırsat kaçmamalı"

- ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz:

- "Küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanmasının etkisini önemli şekilde hissettik. Satışlar ciddi şekilde arttı"

(Uğur Aslanhan/Handan Güneş/İstanbul)

2- Rusya ve Çin: Batının gölgesindeki "mantık evliliği" tazelendi