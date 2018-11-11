GÜNDEM / 11 Kasım 2018

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin İnsan Hakları Başkanlığınca organize edilecek "81 İl 7 Bölge Eğitim Toplantısı" programı kapsamında Gold Majesty Hotel'de basın açıklaması yapacak.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunacak, "Rahva Tekstil Kent Alanı"nı ve Valiliği ziyaret edecek, Sevgi Parkı'nın açılışıyla AK Parti Divan Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elize Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluşların başkanlarına verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.

- Erdoğan ve liderler, daha sonra Zafer Takı'nda "Başkanlar Tribünü"ndeki yerine alarak anma törenine katılacak.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu devlet, hükümet ve uluslararası kuruluşların başkanları, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Elize Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılanacak.

- Organizasyon kapsamında maratonun yanı sıra 15 ve 10 kilometre koşular ile halk koşusunu başlatacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halk koşusuna katılacak.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Teknoparklarda bugüne kadar 63,3 milyar liralık satış gerçekleştirilirken, 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı" - "Bu bölgelerde geliştirilip ticarileştirilen pek çok ürün sayesinde ülkemizin teknoloji seviyesi ve yetkinliği artmış, sağlanan ithal ikamesiyle teknoloji alanındaki dışa bağımlılığımızın azalmasına önemli katkılar sağlanmıştır" - "Teknoparklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Bakanlık olarak bu bölgelere 750 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknoparklar vasıtasıyla üniversitelerle sanayicileri, teorik bilgiyle pratiği bir araya getiriyoruz"

(Dilara Zengin/Ankara)

2- Derikliler, şehit Kaymakam Safitürk'ü minnetle anıyor

- Mardin'in Derik ilçesindeki vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk'ü unutmuyor

- Safitürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan, ev ve iş yerlerine şehit kaymakamın fotoğrafını asan Derikliler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi

- Vatandaşlardan Mehmet Ekin:

- "Derik ilçemize gelen en iyi kaymakamlardan biri de şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'tü. Bütün Derik yasa boğuldu, gerçekten kalbimizde yaşıyor"

- Muhammed Arasan:

- "Kim sebep olmuşsa hem bu dünyada cezalarını çeksinler hem de ahirette"

- Derik Engeliler Derneği Başkanı Kasım Salim:

- "Engellilere haddinden fazla destek verdi. Şehit Kaymakamımızı hayatta olduğumuz sürece unutmayacağız"

(Halil İbrahim Sincar/Mardin)

3- Emtia yatırımcısına tatlı kazanç

-Emtia piyasasında, şeker ekim ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu

- Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen:

-"Şeker fiyatında yaşanan yükselişin arkasında özellikle dolardaki değer kaybı, Hindistan'da şeker kamışında görülen böceklenme, Avrupa'da üretimde beklenen düşüş ve küresel şeker üretiminin 2018-19 sezonunda açık vereceğine yönelik beklentilerin etkili olduğu söylenebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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