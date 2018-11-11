GÜNDEM / 11 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu devlet, hükümet ve uluslararası kuruluşların başkanları, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Elize Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılanacak.
- Erdoğan ve liderler, daha sonra Zafer Takı'nda "Başkanlar Tribünü"ndeki yerine alarak anma törenine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elize Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluşların başkanlarına verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunacak, "Rahva Tekstil Kent Alanı"nı ve Valiliği ziyaret edecek, Sevgi Parkı'nın açılışıyla AK Parti Divan Toplantısı'na katılacak.
(Bitlis/12.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin İnsan Hakları Başkanlığınca organize edilecek "81 İl 7 Bölge Eğitim Toplantısı" programı kapsamında Gold Majesty Hotel'de basın açıklaması yapacak.
(Bursa/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)(Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler ile şehit askerlerden 3'ünün naaşının Van'dan memleketlerine uğurlama töreni izleniyor.
(Hakkari/Van/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Vodafone 40. İstanbul Maratonu koşulacak.
- Organizasyon kapsamında maratonun yanı sıra 15 ve 10 kilometre koşular ile halk koşusunu başlatacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halk koşusuna katılacak.
(İstanbul/09.00/09.15/09.30/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya Karate Şampiyonası, İspanya'nın başkenti Madrid'de sona erecek. (Fotoğraflı)
3- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Bursaspor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-Akhisarspor ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Bursa/13.30/İstanbul/18.00/Antalya/19.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Polatlı Belediyespor, İsrail temsilcisi Maccabi Srugo'yu konuk edecek.
(Ankara/13.00)
5- Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta Ümraniyespor-Altınordu, Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor, Altay-Adana Demirspor ve Osmanlıspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sona erecek.
(İstanbul/Elazığ/13.30/İzmir/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Anadolu Efes-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
7- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor-Galatasaray ve Canik Belediyespor-BOTAŞ karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/Samsun/16.00) (Fotoğraflı)
8- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.
(Tiflis/13.00)
9- Voleybol Efeler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapılacak. (Fotoğraflı)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.
11- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12. hafta müsabakaları tamamlanacak.
12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20 yarışı Brezilya Grand Prix'si koşulacak.
(Sao Paulo/19.10)
ÖZEL HABER
1- Teknoparklardan 3,6 milyar dolarlık ihracat
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
- "Teknoparklarda bugüne kadar 63,3 milyar liralık satış gerçekleştirilirken, 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı"
- "Bu bölgelerde geliştirilip ticarileştirilen pek çok ürün sayesinde ülkemizin teknoloji seviyesi ve yetkinliği artmış, sağlanan ithal ikamesiyle teknoloji alanındaki dışa bağımlılığımızın azalmasına önemli katkılar sağlanmıştır"
- "Teknoparklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Bakanlık olarak bu bölgelere 750 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknoparklar vasıtasıyla üniversitelerle sanayicileri, teorik bilgiyle pratiği bir araya getiriyoruz"
(Dilara Zengin/Ankara)
2- Derikliler, şehit Kaymakam Safitürk'ü minnetle anıyor
- Mardin'in Derik ilçesindeki vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk'ü unutmuyor
- Safitürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan, ev ve iş yerlerine şehit kaymakamın fotoğrafını asan Derikliler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi
- Vatandaşlardan Mehmet Ekin:
- "Derik ilçemize gelen en iyi kaymakamlardan biri de şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'tü. Bütün Derik yasa boğuldu, gerçekten kalbimizde yaşıyor"
- Muhammed Arasan:
- "Kim sebep olmuşsa hem bu dünyada cezalarını çeksinler hem de ahirette"
- Derik Engeliler Derneği Başkanı Kasım Salim:
- "Engellilere haddinden fazla destek verdi. Şehit Kaymakamımızı hayatta olduğumuz sürece unutmayacağız"
(Halil İbrahim Sincar/Mardin)
3- Emtia yatırımcısına tatlı kazanç
-Emtia piyasasında, şeker ekim ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu
- Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen:
-"Şeker fiyatında yaşanan yükselişin arkasında özellikle dolardaki değer kaybı, Hindistan'da şeker kamışında görülen böceklenme, Avrupa'da üretimde beklenen düşüş ve küresel şeker üretiminin 2018-19 sezonunda açık vereceğine yönelik beklentilerin etkili olduğu söylenebilir"
(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)
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