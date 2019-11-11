GÜNDEM / 11 Kasım 2019

- Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ankara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Konya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Aksaray, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Sinop'tan katılacak.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gündüzlü Bakım Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Sinop/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrika ziyaretlerinde bulunacak, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap edecek.

(Antalya/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dış İlişkiler Konseyi düzenlenecek.