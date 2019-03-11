GÜNDEM / 11 Mart 2019

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek, Trabzon ve Trabzon Bölge Adliyelerini ziyaret edecek, Artvin'in Borçka ilçesi ve il merkezinde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarını yapacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kent Müzesi ve İspendere Geleneksel Tedavi Merkezinin açılışına katılacak, Orduzu Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'ne ziyaretlerde bulunacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, İspendere Geleneksel Tedavi Merkezi inceleme gezisine iştirak edecek.

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl ve Babaeski İlçe Başkanlıklarını ziyaret edecek, seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Edikli beldesi seçim irtibat bürosunu, Niğde Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek, Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi ile Niğde Belediyesi Merkez Arıtma Tesisi temel atma törenlerine katılacak, STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

- Resmi açılışı 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Avrupa'nın en büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesinde, ilk organ nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirildi - Ağabeyinin donör olduğu karaciğer kanseri hastası Eşref Demirtaş, ilk karaciğer nakli hastası oldu - Eşref Demirtaş: - "Hocalarım ve ağabeyimin sayesinde hayat buldum. Diğer kardeşlerim de gönüllü oldu. Ağabeyimin olsa ben de hiç düşünmeden verirdim. Hastanede ilk nakil olmak da benim için bir şans oldu - Onkoloji Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni: - "Ankara Şehir Hastanesi birçok hizmette olduğu gibi organ naklinde de öncü olacak. Bu alandaki dağınıklığı giderecek. Ekiplerin de birbirine katkısıyla, çok daha güzel bir hizmet verilecek" - Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı: - "Türkiye'de şu anda kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek naklinin aktif olarak yapıldığı tek merkez Ankara Şehir Hastanesidir"

2- DBP'li belediye başkanlarının terör faaliyetleri gerekçeli kararda - Siirt'te eski DBP'li Baykan Belediye Başkanı Ali Aydin, meclis üyesi Selva Erdoğan, Veysel Karani Belde Belediye Başkanı Enes Cengiz ve Atabağı Belde Belediye Başkanı Muammer Canbulat'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanıkların terör faaliyetleri anlatıldı - Sanıkların, sahip oldukları siyasi pozisyonları kullanarak terör örgütü PKK/KCK tarafından talimat verilen zamanlarda örgüt lehine propaganda amaçlı gösteri ve toplantı yürüyüşleri düzenledikleri belirtilen kararda, birçok terörist cenazesi için belediyeye ait araçların kullanıldığı, aracın ön kaputu ile diğer yerlerine terör örgütünün simgesi bez parçalarının konulduğu aktarıldı - Gerekçeli karardan: - "Sanıkların örgüt talimatlarına göre hareket ederek, temel eylem tarzının PKK propagandası yapıp, bu etkinliklere katılımı sağlayarak, PKK'ya müzahir kitle yarattıkları ve örgütün yapılmasını istediği faaliyetleri şehir merkezinde hayata geçirdiği anlaşılmıştır"

(Adsız Günebakan/Gaziantep)

3- "Şüpheli linklere tıklamadan önce bin kere düşünün"

- Teknolojinin hızla gelişmesi ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla gündeme gelen siber tehditlere karşı korunulabileceğini belirten uzmanlar, bu konuda basit ve pratik önlemler sunuyor

- Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel:

- "Siz lisansı olmayan, kaçak ürün aldığınızda, bunu legal hale getirmek için kullandığınız yöntemler aslında sizi olayın başında sıkıntıya sokan temel probleme dönüşüyor"

- "Biz genelde milli duyguları yüksek bir toplum olduğumuz için 1453'lü veya önemli tarihleri içeren şifreler kullanırız. Halbuki, parola konusunda bir algoritma geliştirmemiz lazım. Yani kendi kendimize bir sistemimizin olması şart"

- Medya-İletişim Uzmanı Ümit Sanlav:

- "Sosyal medyada tanımadığınız kişilerden gelen istekleri kabul etmeyin, özel hayatınızın kapılarını açmayın. Ayrıca, üyelik gerektiren platformlara sosyal medya hesaplarınız üzerinden üye olmayın"

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

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