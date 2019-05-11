GÜNDEM / 11 Mayıs 2019

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimine katılacak, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, Karapınar iftar programına iştirak edecek.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini, Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerini ziyaret edecek, teşkilat mensupları ile iftarda bir araya gelecek.

- "Teknolojiyi seven annelere en çok cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi ürünler alınırken, çiçek ya da çikolata gibi hediyelerimizi alırken bile alışverişimizi online yapıyoruz. Hediye alışverişini son dakikaya bırakan tüketicilerimizin yardımına da e-ticaret yetişiyor

- Farklı hediyelerin yanı sıra çiçek ve çikolatayı bile internetten almayı tercih eden tüketicilerin bu yılki Anneler Günü sepet ortalaması 250-300 TL'den oluştu

- Kızlarının karaciğeri ile hayata dönen baba Hüseyin Aksoy:

- "Büyük kızımdan ve küçük kızımdan alınan parçalar bana nakledildi. Şimdi onların sayesinde ayaktayım. Önce biz onlara can verdik, şimdi de onlar bize can verdi."

- Rabia Aksoy: "Yapılan testler sonucu ablamla ikimiz uygun görüldük. Hiçbir tereddüt hissetmeden 'Bu işi yapacağız' dedik. Herkesin babası kıymetlidir ama bize göre bizim babamız çok üstün ve kıymetli"

- Prof. Dr. Deniz Balcı: "Hastanın ağırlığı arttıkça vücut ağırlığına yeten bir miktarda karaciğer nakledilmesi gerekiyor. Merkezimize başvurduğunda 92 kilogramdı, 99 kilograma çıktı. Gönüllü vericilerden çıkacak karaciğerin yetmeyeceğini görünce aileyle bu kararı aldık"

(Duygu Yener-Ankara)

3- Düğünlere mola, hazırlıklara devam

- Ramazan ayının gelmesiyle düğünlere mola verilirken, hazırlık süreci için çalışmalar devam ediyor

- Bir evin beyaz eşyadan mobilyaya, züccaciyeden ev tekstiline kadar döşenmesi ortalama 20 bin lirayı geçiyor

- EVSİD Başkanı Burak Önder

- "Biz evlenecek çiftlerden 'Made in Turkey' markalı ürünleri tercih etmelerini istiyoruz. Bizim sektörümüze yönelik bir evin minimum ihtiyacı 6 bin TL'yi buluyor. Beyaz eşya rakamları da düşünüldüğünde bu rakam daha da yukarılara çıkıyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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