GÜNDEM / 11 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı'na katılacak.
(İstanbul/20.17) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneğince (ÇGD) düzenlenen 2018 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini, Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerini ziyaret edecek, teşkilat mensupları ile iftarda bir araya gelecek.
(Gaziantep/13.00-19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.17) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimine katılacak, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, Karapınar iftar programına iştirak edecek.
(Konya/12.00/14.00/19.56) (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zeka Oyunları Yarışması Ödül Törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.16) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya Çaykur Rizespor-Galatasaray, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-Akhisarspor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/16.00/İzmir/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta Eskişehirspor-Adanaspor, Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Eskişehir/Şanlıurfa/16.30) (Fotoğraflı)
3- Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü))
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasına Afyon Belediyespor-Anadolu Efes, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta 2 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)
6- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare ile Bayraklı Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Elazığ/15.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında OGM Ormanspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor, Düzce Belediyespor-Konyaspor karşılaşacak.
(Ankara/Düzce/16.00) (Fotoğraflı)
8- Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.00/16.00) (Fotoğraflı)
9- At yarışlarında 57. TBMM Kupası Koşusu Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.
(Ankara/16.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Anneler Günü hediyesine ortalama 300 TL harcadık
- Farklı hediyelerin yanı sıra çiçek ve çikolatayı bile internetten almayı tercih eden tüketicilerin bu yılki Anneler Günü sepet ortalaması 250-300 TL'den oluştu
- ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi
- "Teknolojiyi seven annelere en çok cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi ürünler alınırken, çiçek ya da çikolata gibi hediyelerimizi alırken bile alışverişimizi online yapıyoruz. Hediye alışverişini son dakikaya bırakan tüketicilerimizin yardımına da e-ticaret yetişiyor
- "Bu yıl Anneler Günü'nde geçtiğimiz yıla kıyasla satışlarda yüzde 50'ye yakın artış gözlemledik"
(Eda Topcu/İstanbul)
2- İki kızından nakledilen karaciğerle hayata tutundu
- Aynı anda ameliyat masasına yatan Şengül ve Songül kardeşlerden alınan karaciğer, babaları Hüseyin Aksoy'u hayata döndürdü
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde aynı anda üç ameliyathanenin kullanıldığı ve 16 saat süren karaciğer nakline 30 kişilik ekip katıldı
- Kızlarının karaciğeri ile hayata dönen baba Hüseyin Aksoy:
- "Büyük kızımdan ve küçük kızımdan alınan parçalar bana nakledildi. Şimdi onların sayesinde ayaktayım. Önce biz onlara can verdik, şimdi de onlar bize can verdi."
- Rabia Aksoy: "Yapılan testler sonucu ablamla ikimiz uygun görüldük. Hiçbir tereddüt hissetmeden 'Bu işi yapacağız' dedik. Herkesin babası kıymetlidir ama bize göre bizim babamız çok üstün ve kıymetli"
- Prof. Dr. Deniz Balcı: "Hastanın ağırlığı arttıkça vücut ağırlığına yeten bir miktarda karaciğer nakledilmesi gerekiyor. Merkezimize başvurduğunda 92 kilogramdı, 99 kilograma çıktı. Gönüllü vericilerden çıkacak karaciğerin yetmeyeceğini görünce aileyle bu kararı aldık"
(Duygu Yener-Ankara)
3- Düğünlere mola, hazırlıklara devam
- Ramazan ayının gelmesiyle düğünlere mola verilirken, hazırlık süreci için çalışmalar devam ediyor
- Bir evin beyaz eşyadan mobilyaya, züccaciyeden ev tekstiline kadar döşenmesi ortalama 20 bin lirayı geçiyor
- EVSİD Başkanı Burak Önder
- "Biz evlenecek çiftlerden 'Made in Turkey' markalı ürünleri tercih etmelerini istiyoruz. Bizim sektörümüze yönelik bir evin minimum ihtiyacı 6 bin TL'yi buluyor. Beyaz eşya rakamları da düşünüldüğünde bu rakam daha da yukarılara çıkıyor"
(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)
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