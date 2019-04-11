GÜNDEM / 11 Nisan 2019

- Organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Şehirlerin gürültü şampiyonu "trafik"

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 23 il için 2012'de başlatılan ve 2016'da tamamlanan "şehirlerin stratejik gürültü haritaları" çalışmalarına 23 il daha eklendi

- Sonuçlara göre Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahisar, Amasya ve Aydın başta olmak üzere illerde gürültü kirliliği nedenleri arasında "trafik" ilk sırada yer aldı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Bakanlığımız tarafından kirliliğin azaltılması ve kontrolü amacıyla 2012 yılından itibaren gürültü haritalarının hazırlatılması çalışmalarına hız verilmiş ve çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalarla halkın huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda önemli adımlar atılmıştır"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

2- "Özel kahramanlar" teröristlere geçit vermiyor

- Nisan ayına rağmen karla kaplı Hakkari'de zor koşullarda görev yapan özel harekat polisleri, terörle mücadeleyi başarıyla sürdürerek bölgenin huzur ve güvenini sağlıyor

- Kentte görevli özel harekat polisi:

- "Yerli ve milli silahlar ile teknolojik ekipmanlarla dağlardaki teröristlere hiçbir şekilde ödün vermeden görevimizi yerine getiriyoruz. Bu teröristlere dağları dar edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın"