GÜNDEM / 11 Ocak 2020

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Polisevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından kabul edilecek, Laç kasabasındaki proje sahasına ziyarette bulunacak.

5- MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı, Meyra Otel'de başlayacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 1200 kişilik istihdam kapasitesine sahip çağrı merkezinin açılışı ile Lineer Metal Çinko Temel Atma Töreni'ne katılacak.

- Bakan Varank, Erzincan Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapacak.

(Siirt/10.15-14.00/Erzincan/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Proje Tanıtımı ve Sertifika Programı'nda yer alacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, şehit evi taziye ziyaretlerinde bulunacak.

(Mersin/11.30-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)