GÜNDEM / 12 Ağustos 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşma programına katılacak, itfaiye teşkilatını ziyaret edecek, Karapınar'da vatandaşlarla bayramlaşacak.

- "Öğretmenlerimiz için de öğrencilerinin performanslarını, ders eksikliklerini detaylı analiz edebilecekleri, EBA'daki içerik kullanım oranlarını görebilecekleri platform geliştirilecek"

- "Öğrencilerimiz için kendi performanslarını izleyebilecekleri, eksik oldukları ders konularına ilişkin içeriklerden yararlanabilecekleri, bireyselleştirmeye imkan tanıyan yeni bir platform oluşturulacak"

- "11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri noktasında kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan 'akıllı öneri' özellikli bir sistemi geliştiriyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek"

- "Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacak"

- "Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Küresel yatırım son 9 yılın en düşük seviyesinde

- Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı en önemli olgulardan biri olarak görülen, ülkelere orta ve uzun vadeli sermaye ve teknoloji getiren doğrudan yabancı yatırımlar, dünya genelinde 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük değeri geçen yıl aldı

- Türkiye'de 2018'de yabancı sermaye girişinde yıllık bazda yüzde 12,8'lik artış gerçekleşti

- Ülke grupları bazında bakıldığında gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2018'de bir önceki yıla göre artış gösterirken gelişmiş ülkelerde düşüş yaşandı