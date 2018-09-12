GÜNDEM / 12 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul edecek.
(TBMM/12.00/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bölge Adliye Mahkemesinin açılışına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Konya/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle "okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi" ile okulların çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işlerinde hizmet sunmak üzere personel istihdamı sağlanması"na yönelik iş birliği protokolünü imzalayacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu'na katılacak.
(Ankara/11.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'de temaslarda bulunacak.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri kırtasiye denetimleri yapacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endeksleri ile 2018 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu devam ediyor.
(Strazburg)
2- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da devam ediyor.
(Vladivostok)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/ 09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin dava dosyasından ayrılan Çekmeköy Kışlası'ndaki olaylarla ilgili 2'si tutuklu 3 askerin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli / 09.30)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesine 26 karşılaşmayla devam edilecek. (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- RTÜK'ten "aldatma normal değil" cezası
- Üst Kurul, "Koca Koca Yalanlar" isimli dizide erkeklerin eşlerini aldatmalarının normal bir davranış olarak gösterilmesi sebebiyle Kanal D'ye idari para cezası uyguladı
- Kurulun dünkü toplantısında, sağlık beyanıyla ürün satışı yapıldığı gerekçesiyle Yeni Sinema TV ve Kanal S isimli kanallara 10'ar gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verildi
- Tanışma ve arkadaş bulmaya aracılık eden akar bant yayınlarının yapıldığı belirlenen Anadolu TV, bu yayınlar sebebiyle, aylık brüt gelirinin yüzde 5'i oranında idari para cezası ile 5 kez program durdurma yaptırımına uğradı
(Burcu Çalık/Ankara)
2- "Dağların kartalları"nın nefes kesen eğitimi
- Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yer alan dünyada başka bir örneği bulunmayan 76 metre yüksekliğindeki çok maksatlı kulede eğitim gören komandolar, "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" adı verilen yöntemle iniş yapıyor
- Kuledeki zorlu eğitimle cesaret ve öz güvenleri gelişen, muharebe stresine alışan ve yükseklik korkularını yenen "dağların kartalları", terörizmle mücadeleye hazır hale geliyor
- Türk mühendisler tarafından inşa edilen dev kulede, birçok ülkeden asker de eğitim görüyor
(Süleyman Elçin/Isparta)
3- Yerli savunma sanayi "SAHA"ya çıkıyor
- SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2018 Fuarı, 13-15 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek
- Yerli savunma sanayinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer alacağı SAHA EXPO 2018'de, ASELSAN, yurt dışından temin edilen 170'in üzerinde ürünün yerli tedarikçiler tarafından üretilmesi için ilk adımı atacak
- Bugüne kadar dünyada üretilen en ilgi çekici ürünlerden biri olan yanmaz özelliğe sahip aerojeli dünyada üreten 4 firmadan biri olan Yalteksan, ürününü ilk kez SAHA EXPO'da tanıtacak
(Handan Güneş/İstanbul)
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