GÜNDEM / 12 Haziran 2019

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de YEDPA Ticaret Merkezi Genel Kurulu ve tapu dağıtım törenine, Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları'nda imar bilgilendirme toplantısına katılacak, Ümraniye'de taksi durağı ve esnaf ziyareti yapacak.

- Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonunca düzenlenecek toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile BTK temsilcileri sunum yapacak.

- Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Araştırılması Komisyonunda, Sağlık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri dinlenecek.

- ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu ile Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunca düzenlenecek toplantılarda STK temsilcileri sunum yapacak.

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ürdün'de Kral Abdullah Dizayn ve Geliştirme Bürosu (KADDB), Aselsan Middle East firması ve bazı savunma sanayii tesislerini ziyaret edecek.

- Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonunca düzenlenecek toplantıda, Gümrükler Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri dinlenecek.

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Sarı-kırmızılı futbol takımının geride kalan sezonda elde ettiği Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının da kutlanacağı toplantı öncesi piknik düzenlenecek.

(İstanbul/12.00/13.30)

ÖZEL HABER

1- Bakan Varank'tan "masum görünümlü tehlike" uyarısı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

- "Şu anda siber saldırının bir boyut ötesine geçmiş durumdayız. Çok daha masum görünümlü, bireylerin verileri manipüle edilerek yapılan saldırılar var. Bu noktada da ülkelerin bazı tedbirler alması gerekiyor"

- "G20 oturumlarında üye ülkelere yapay zekayla ilgili hem standartların belirleneceği hem de yapay zeka kullanımındaki etik kurallara karar verilecek katılımcı bir yapının oluşturulmasını önerdik"

- "Güney Korelilerin Türkiye'ye yatırım iştahı devam ediyor. Koreli bakanı ülkemize davet ettik. Türkiye ile otomotiv, demir çelik sektöründe yatırım yapmak isteyen şirketler var"

Merve Özlem Çakır/Tsukuba

2- MEB, "10 bin lira maaşlı gözde teknikerleri" yetiştirecek okulları belirledi

- Milli Eğitim Bakanlığınca, uluslararası alanda Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği liseler belirlendi