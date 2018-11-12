GÜNDEM / 12 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu Konferans Salonu'nda "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreni ile Pakistan parlamento üyeleri ve medya mensupları onuruna Mecliste verilecek öğle yemeğine katılacak.
(Ankara/10.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
- Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura törenine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Konferansı kapsamında heyet başkanları onuruna İtalya'da bir otelde verilecek yemeğe iştirak edecek.
(Ankara/10.30/14.00/Palermo) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Afyonkarahisar/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cevriye Tatış Ortaokulu'nda sanatçı Yavuz Bingöl ile Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası tanıtımına iştirak edecek, Tutak Öğretmenevi'nde öğretmenlerle buluşacak, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışını yapacak.
(Kars/10.45/Ağrı/13.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunundaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin şehit olmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden 4'ünün naaşı, Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanıyor.
(Van/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
3- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçı ve 20 Kasım Salı günü Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel karşılaşma için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını yapacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Haksız fiyat artışlarına karşı "mobil şikayet sistemi" devrede
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
- "Vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması' hayata geçti"
- "Mobil uygulama üzerinden şikayete konu ürünün fotoğrafları çekilip sisteme yüklenebilecek ve süreç vatandaşlarımız tarafından takip edilebilecek"
(Erdal Çelikel/Ankara)
2- Devlet Tiyatrolarında gençler sahnede
- Devlet Tiyatroları, sahnede yeni mezun gençlere yer açacak ilk proje olan "Çökme Tehlikesi Var" ve "Ezilmiş Petunyalar Olayı" isimli iki oyunu Genel Müdür Mustafa Kurt'un yönetiminde yarın gerçekleştirilecek prömiyerle sahneye taşıyacak
- Genel Müdür Kurt:
- "Devlet Tiyatroları olarak gençlere şans vermeyi, onlara sahnede yer açmayı çok önemsiyoruz. Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı, Devlet Tiyatroları sahnelerinde bir ilk. İlk kez yeni mezun gençlerle bir oyunu sahneye taşıyoruz"
- "Hedefimiz bu tip çalışmaların devamını getirmek. Böylelikle üniversitelerin tiyatro bölümlerinde eğitim alan gençler, Devlet Tiyatrolarında her zaman kendilerine ihtiyaç olduğunu da hissediyorlar. Bu çalışmalar onlara cesaret ve umut aşılıyor"
(Burcu Çalık/Ankara
3- Diyarbakır'ın "kalbi"nde su kanalı ve tünel bulundu
- Şehrin "kalbi" olarak nitelendirilen Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te 56 yıl aradan sonra yapılan kazıda höyüğün içinden geçen bir su kanalı ve o kanala ulaşan tünel tespit edildi
- Su kanalından saraya suyun, İslam alimi El-Cezeri'nin yaptığı sistemle ulaştırıldığı tahmin ediliyor
- Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız:
- "Tünelin uzunluğu yaklaşık 30 metre ama su kanalının uzunluğunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çalışmalarda kanalın özelliği detaylı olarak ortaya çıkarılacak"
(Özgür Ayaydın / Diyarbakır)
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