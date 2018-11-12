GÜNDEM / 12 Kasım 2018

1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçı ve 20 Kasım Salı günü Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel karşılaşma için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını yapacak.

(Erdal Çelikel/Ankara)

2- Devlet Tiyatrolarında gençler sahnede

- Devlet Tiyatroları, sahnede yeni mezun gençlere yer açacak ilk proje olan "Çökme Tehlikesi Var" ve "Ezilmiş Petunyalar Olayı" isimli iki oyunu Genel Müdür Mustafa Kurt'un yönetiminde yarın gerçekleştirilecek prömiyerle sahneye taşıyacak

- Genel Müdür Kurt:

- "Devlet Tiyatroları olarak gençlere şans vermeyi, onlara sahnede yer açmayı çok önemsiyoruz. Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş Petunyalar Olayı, Devlet Tiyatroları sahnelerinde bir ilk. İlk kez yeni mezun gençlerle bir oyunu sahneye taşıyoruz"

- "Hedefimiz bu tip çalışmaların devamını getirmek. Böylelikle üniversitelerin tiyatro bölümlerinde eğitim alan gençler, Devlet Tiyatrolarında her zaman kendilerine ihtiyaç olduğunu da hissediyorlar. Bu çalışmalar onlara cesaret ve umut aşılıyor"

(Burcu Çalık/Ankara

3- Diyarbakır'ın "kalbi"nde su kanalı ve tünel bulundu

- Şehrin "kalbi" olarak nitelendirilen Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te 56 yıl aradan sonra yapılan kazıda höyüğün içinden geçen bir su kanalı ve o kanala ulaşan tünel tespit edildi

- Su kanalından saraya suyun, İslam alimi El-Cezeri'nin yaptığı sistemle ulaştırıldığı tahmin ediliyor

- Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız:

- "Tünelin uzunluğu yaklaşık 30 metre ama su kanalının uzunluğunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çalışmalarda kanalın özelliği detaylı olarak ortaya çıkarılacak"

(Özgür Ayaydın / Diyarbakır)

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