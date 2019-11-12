GÜNDEM / 12 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareket edecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek. (TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) 60. Yıl Etkinlikleri'ne katılacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM'den - Genel Kurulda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek. - Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bü+tçesiyle 2018 kesin hesapları ele alınacak. (TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'un "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekorunun tescil edilmesi nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinden belge alacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay, 6 ve 7 yıl vadeli üç ayrı tahvil ihalesi düzenleyecek. (Ankara) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- TÜİK, 2018 yılı sağlık harcamaları ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales’in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor. (Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor. (Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı'na katılacak.

(Adıyaman/10.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Cornelia Otel'de sürüyor. (Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ile oynayacağı H Grubu 9. hafta maçının hazırlıklarını, TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak. (Nanterre/22.45) 4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.

(Vechta/22.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası PTT-Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş, VakıfBank-Karayolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla başlayacak. (Ankara/16.00/İstanbul/16.00/18.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı) 6- 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'ndaki ilk iki maçında 14 Kasım'da deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım'da ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Öğretmenlere tren bileti ve kargoda "24 Kasım" indirimi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta hızlı tren ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak" - "PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 işgünü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyor - Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ve rehberlik konularında ailelere ücretsiz hizmet veren RAM'ların güçlendirilmesi, dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen kapsamlı projeyi tamamladı - Proje ile RAM'larda görev yapan 732 rehberlik öğretmenine eğitim verildi, dezavantajlı durumdaki 2 bin 680 aileye ulaşıldı - Ailelerin RAM'larda verilen hizmetlere ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce 20 bin broşürün dağıtıldığı projede, 67 RAM'a 151 Suriyeli gönüllü eğiticinin "destek personel" olarak görevlendirilmesi yapıldı - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "UNICEF ile birlikte gerçekleştirdiğimiz proje, RAM'ların hem tanıtımı hem de hizmet kalitelerinin artırılması açısından oldukça önemliydi. Başarılı bir şekilde tamamlandı" (Burcu Çalık/Ankara) 3- Su tutmaya başlayan Ilısu Barajı enerji üretimine hazırlanıyor - Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan GAP kapsamında yapımı tamamlanan Ilısu Baraj Gölünde biriken su miktarı 600 milyon metreküpe ulaştı