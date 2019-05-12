GÜNDEM / 12 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Geleneksel Beyoğlu İftarı'na katılacak. (İstanbul/20.18) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD'ın geleneksel iftar programına iştirak edecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek. (Bayburt) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek. (Kayseri/Konya/16.00/Malatya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı) 2- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta Ümraniyespor-İstanbulspor, Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok, Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği, Hatayspor-Giresunspor, Altınordu-Boluspor, Osmanlıspor-Altay müsabakalarıyla tamamlanacak. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... İstanbul'da sis Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İSAM iftarına katıldı

(İstanbul/Adana/Denizli/Gaziantep/Hatay/İzmir/Ankara/16.30) (Fotoğraflı) 3- Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Banvit-Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak. (Balıkesir/13.00/İstanbul/13.00/17.30) (Fotoğraflı) 5- Futbolda Kadınlar 1. Lig play-off final maçında Beşiktaş ile ALG Spor, Manavgat Atatürk Stadı'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek (Antalya/16.00) (Fotoğraflı) 6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta 3 maçla tamamlanacak. 7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak. (Barselona/16.10) ÖZEL HABER 1- Gülten annenin tek isteği kayıp kızına kavuşmak - Büyükçekmece sahilinde 27 yıl önce meydana gelen elim bir olay sonrası 12 yaşındaki kızından hiç haber alamayan ancak umudunu yitirmeyen Gülten Uçar, evladına kavuşacağı günü özlemle bekliyor

- Nice bayramları, özel günleri evlat hasretiyle geçirmek zorunda kalan acılı anne, bu Anneler Günü'nü de yüreği buruk geçirmenin hüznünü yaşıyor - Aradan geçen uzun yıllara rağmen içindeki evlat acısını dindiremeyen Gülten Uçar, bakmaya dayanamadığı için kızı Birgül'ün fotoğrafını, evinin duvarına dahi asamıyor - Gülten Uçar: - "Kızıma 'yavrum' diyerek, bir gün karşılaşmak istiyorum. Elimizden tutan olmadı. Anneler Günü'nü, bayramları hiçbir şeyi yaşayamadım. Kavuşanlar kavuştu evlatlarına, istiyorum ki ben de kavuşayım" (Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- "Engel" tanımayan anneler evlatlarıyla okul sıralarında - Bedensel engelli çocuklarının hayattaki en büyük destekçileri olan anneler, evde ve okulda bir an olsun yalnız bırakmadıkları evlatlarının başarıları sayesinde aldıkları bursla yeniden okul sıralarına döndü - Türk Eğitim Derneği'nin "Tam Destek Bursu" kapsamında hafta sonları engelli çocuklarını kurslara getiren anneler, bu süreçte başka bir sınıfta İngilizce öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

- Anne Mihriban Güldemir: - "Çocuğumla birlikte hayatı öğrendim. Dünyaya bir daha gelse çocuğum, aynı duygularla yine onun annesi olmak isterdim" - Anne Ayşegül Üstüner: - "Çocuklarımız burada kurslara devam ederken biz anneler de İngilizce derslerine katılıyoruz. Çocuklarımız da 'Annem de İngilizce öğreniyor' diye çok mutlu" (Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Bankacılık ve finansta güven blokzincirle temin edilecek - Northeastern Üniversitesi Kablosuz Nesnelerin İnterneti Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tomasso Melodia: - "Birçok farklı sektör belirli merkezileşmiş bir yapı olmaksızın dağıtılmış veriler tabanının kurulmasını bekliyor. Bankacılık ve finans sektörünün aktörleri aralarındaki etkileşimde üçüncü bir şahıs istemiyorlar. Bu aradaki güven blokzincir teknolojisi ile temin edilecek" - "Blokzincir, yapay zekâ ve nesnelerin interneti alanlarına ilginin ve bu alanda iş bulmak isteyen genç nüfusun çok olması da Türkiye’ye olan ilginin artmasına etki ediyor" - "Blokzincir teknolojisinin özünde çok fazla sayısal karmaşıklık var. Bugün, karşılaştığımız sayısal karmaşıklık olmadan güvenli dağıtımcıların temin edileceği ortak bir zemin bulmak için çabalıyoruz"