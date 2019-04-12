GÜNDEM / 12 Nisan 2019

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnci GS Yuasa yeni akü fabrikası açılış törenine katılacak, Manisa OSB Müdürlüğünü ziyaret edecek.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılacak ve bu kapsamda Washington'da temaslarda bulunacak.

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ve beraberindeki heyetle görüşecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıda konuşma yapacak.

2- NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Belek'te gerçekleştiriliyor.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

2- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik, Aksu ve Kepez belediyelerini ziyaret edecek.

5- TÜİK, şubat ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde incelemede bulunacak, Ulusal Fındık Çalıştayı'na katılacak.

5- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

- Organizasyonun beşinci gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

- Toplantı kapsamında milletvekilleri ile Suriyeli ve Türk çocukları arasında dostluk maçı yapılacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılacak.

- Organizasyonun ilk gününde yarı final maçlarında Çekya temsilcisi USK Prag ile Rusya ekibi Dinamo Kursk, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla da ev sahibi Sopron Basket karşı karşıya gelecek.

(Sopron/18.00/21.00)

ÖZEL HABER

1- ANALİZ - Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak

- ABD-Çin ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının, Çin ekonomisine olan güveni artırması ve yavaşlayan küresel ekonomiye de nefes aldırması bekleniyor

- Nordea Markets Asya Başekonomisti Amy Yuan Zhuang:

- "Çin ve ABD'nin bu yılın ilk yarısında ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varacağını tahmin ediyoruz"

- "Anlaşma, iç ve dış piyasalarda güveni etkileyen büyük bir küresel belirsizliği ortadan kaldıracağından hem finansal piyasalar hem de Çin ekonomisi için olumlu olacaktır"

(Zeynep Kahveci/İstanbul)

2- Sigortacılıkta "denetleyici kurumla" atılım gerçekleşecek

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"da Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SDDK) kurulacak olmasına yer verilmesi sektörde memnuniyetle karşılandı

- BASİAD Başkanı Hacı Ali Yücel:

- "Sigorta sektörünün güçlü ve sağlıklı yapılanması yolculuğunda ilk adım Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması olacak. İş dünyasının sürekliliğini sağlayan tek güvencesi sigorta sektörü. SDDK'nın kurulmasıyla büyük bir atılım gerçekleşeceği inancını taşıyoruz ve bu konuda sorumluluk almaya hazırız"