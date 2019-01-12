GÜNDEM / 12 Ocak 2019

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazikent Gençlik Merkezi ile Gaziantep Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek, Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisinin açılışına katılacak, Kalyon Stadı ve Şahinbey Spor Salonu'nda incelemelerde bulunacak.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında, Katı Atık Düzenli Depolama sahasında ve Bigadiç TOKİ şantiye alanında inceleme yapacak.

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, belediye başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il ve ilçe belediye başkan aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.

4- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına katılacak il teşkilatı, aday ve aday adaylarıyla akşam yemeğinde buluşacak.

- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 günde 15 hastaya endoskopik yöntemle yapılan pankreas operasyonlarını, 100 doktor aynı anda canlı olarak takip etti

- Beşiktaş ise Antalya kampında Almanya temsilcisi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek.

- Galatasaray, Almanya temsilcisi RB Leipzig ile Red Bull Arena'da hazırlık maçı yapacak.

- 4 ayrı ameliyathanenin kullanıldığı operasyonları konferans salonundan takip eden uzman hekimler, ameliyathaneye canlı bağlanarak cerrahlara sorular yöneltti

- Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk:

- "Bu operasyonlardaki amacımız pankreas kistlerinde kanser oluşmadan önce saptamak ve hastanın hayatını kurtarmak"

- Pankreas kistleri ileride kanserleşme riskine sahiptir. Biz kanser kistlerini saptamaya çalışıyoruz. Saptadığımız vakalarda, lezyonun içine girerek sıvı örneklemeleri alıyoruz. Kanserleşme olan bir kist ise erkenden endoskopik tedavi yöntemleri varsa onu uyguluyoruz yoksa cerrahi uyguluyoruz"

(Duygu Yener/Ankara)

3- "İstanbul'un arka bahçesi" tatilcileri bekliyor

- Yeşil ile mavinin binbir tonunun yer aldığı doğası ve eşsiz güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Doğu Marmara'da turizmin gözdesi Sakarya'nın Sapanca ilçesi, yarıyıl tatilinde yüzde 100 dolulukla hizmet verecek

- Doğası ve Sapanca Gölü ile eşsiz güzelliğe bürünen ilçeye gelecek tatilciler, göl çevresinde yürüyüp tesis, restoran, kafe ve otellerde gönüllerince vakit geçirerek dinlenme imkanı bulacak