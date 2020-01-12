GÜNDEM / 12 Ocak 2020

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret edecek.

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşma programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesi ve Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

1- Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulanma süreci ve yankıları izleniyor.

5- 48. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sona erecek. Organizasyonun üçüncü gününde erkeklerde 61, 74, 79, 92 ve 125, kadınlarda ise 55, 62 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Yurt içinde ve dışında terörle mücadele başta olmak üzere birçok kritik görevde yer alan ve bu uğurda şehit olan amfibi deniz piyadelerinin isimleri, İzmir'in Foça ilçesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "timsah yuvası" olarak adlandırılan Amfibi Deniz Piyade Tugayındaki anı salonları ve fidanlıklarda yaşatılıyor

- "Gelen başvurular arasında en çok 70 bin 698 ile ayakkabı, 62 bin 110 ile cep telefonu, 41 bin 707 ile kredi dosya masrafı, 31 bin 547 ile kredi kartı üyelik ücretleri şikayet konusu oldu"

- "Tüketici hakem heyetlerimize vatandaşlarımız tarafından 2019'da 545 bin 237 başvuru yapılmış olup, 546 milyon lira tutarında uyuşmazlık değerlendirildi"

- Anı salonlarında şehitlerin fotoğrafları ve kişisel eşyaları ile operasyonlar sırasında terör örgütlerinden ele geçirilen silahlar sergileniyor

(Halil Fidan/İzmir)

3- "Yaşamaz" denilen Ömer bebek, yaşam savaşını kazandı

- Anne karnındayken yapılan tetkiklerinde fark edilmeyen Hipoplastik Sol Kalp Sendromu ile dünyaya gelen 20 günlük Ömer Özgenç, yapılan başarılı operasyonla hayata tutundu

- SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Erkut Öztürk:

- "Bilgi ve tecrübemiz arttıkça bu bebeklere daha faydalı olmaya başladık. Bizim merkezimiz dünya standardında bu bebeklere yapılabilecek tüm müdahaleleri yapabilen Türkiye'deki sayılı merkezlerden. Bu konuda Türkiye'deki örnek merkezlerden biriyiz"

- Ömer bebeğin babası Tunahan Özgenç:

- "Bu hastalıkla mücadele eden aileler, kesinlikle ümitsizliğe kapılmasınlar. Çünkü artık devletimiz eski devletimiz değil, yurt dışındaki olanakların daha da fazlasına sahibiz. Çocuklarımız bundan sonra çok daha iyi olacak"