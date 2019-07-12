GÜNDEM / 12 Temmuz 2019

- "2002'den 2016'ya kadar olan süreç içerisinde Türkiye'deki vesayetçi anlayışın adım adım tasfiye edildiğini düşünüyorum" - "Bütün halk hareketleri, hep siyasi iktidarlara, yönetimlere, hükümetlere karşı olmuştur. İlk defa bir halk hareketi, dünya tarihinde, hükümete, siyasi iktidara sahip çıkmak üzere yapılmıştır. Bu bakımdan da benzersiz bir harekettir" - "FETÖ'nün birinci ve en büyük hedefi şüphesiz Türkiye'dir. Fakat tek hedefi Türkiye değildir" - "Bu kadar gözü kara ve hiçbir insani meseleyi, hassasiyeti gözetmeksizin canavarlaşan bir yapı var, bir anlayış var, bir karakter var karşımızda"

- "FETÖ ile mücadelenin büyük ölçüde başarılı olduğunu düşünüyorum. Ana hatlarıyla konunun birçok yerde anlaşıldığını hissediyor ve görüyorum. Türkiye bu anlamda başarılı bir mücadele yürüttü"

(Ali Kemal Akan/TBMM)

2- "Enflasyonu düşürmeyi başarırsak kimse kurun seviyesini izlemek zorunda kalmaz" - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:

- "Enflasyonu düşürmeyi başarır ve düşük seviyelerde kontrol altına alırsak kimse kurun seviyesini her an izlemek zorunda kalmaz."

- "Türkiye rekabetçi, güvenli, öngörülebilir iş ve yatırım ortamını geliştirebilirse tarım, alternatif turizm olanakları, genç ve eğitimli nüfusu, girişimci ruhu ile bugün için tahmin dahi edilemeyen büyüme ve kalkınma seviyelerini yakalayabilir"

- "TÜSİAD olarak ana hedefimiz rekabetçi bir ekonomi. Bunun gerçekleşmesi için fırsatlar olduğunu görüyoruz. Küresel ortam bize kendi ekonomimizdeki sorunları çözmek ve reformlarımızı yapmak için bir zaman aralığı veriyor. Bu zamanı çok iyi kullanmalıyız"

(Hasan Arslan / İstanbul)

3- Tapu ve kadastro işlemlerinde dijitalleşme süreci hızlanacak

- Vatandaşların tapu ve kadastro işlemlerini e-Devlet üzerinden daha hızlı yapabilmesi için dijitalleşme oranı 2020 sonuna kadar yüzde 70'e çıkarılacak

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

- "Elektronik ortamda günlük ortalama 20 bin işlem yapıyoruz. Toplam dijitalleşme oranımız şimdilik yüzde 50, 2020 yılı sonu hedefimiz ise dijitalleşmede yüzde 70"

- "E-ipotek ve E-İpotek-Satış uygulamasının başlamasından bu yana yaklaşık 150 bin işlem proje kapsamında tamamlanmıştır"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

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