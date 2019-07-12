GÜNDEM / 12 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanları ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, adliye ve baroyu ziyaret edecek.
(Niğde/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacak.
(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, Ulu Cami'yi, Emirsultan'ı, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek.
(Bursa/12.15-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katan Rize'nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni"ne katılacak.
(Rize/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretimi istatistikleri ile süt ürünleri ve kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'de devam ediyor. Tek erkekler yarı finalinde Rafael Nadal-Roger Federer ile Bautista Agut-Novak Djokovic maçları yapılacak.
(Londra)
3- 106. Fransa Bisiklet Turu, Belfort-Chalon-sur-Saone arasındaki 7. etap yarışıyla sürecek.
(Fransa)
ÖZEL HABER 1- TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz değerlendirmesi
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
- "FETÖ ile mücadelenin büyük ölçüde başarılı olduğunu düşünüyorum. Ana hatlarıyla konunun birçok yerde anlaşıldığını hissediyor ve görüyorum. Türkiye bu anlamda başarılı bir mücadele yürüttü"
- "2002'den 2016'ya kadar olan süreç içerisinde Türkiye'deki vesayetçi anlayışın adım adım tasfiye edildiğini düşünüyorum"
- "Bütün halk hareketleri, hep siyasi iktidarlara, yönetimlere, hükümetlere karşı olmuştur. İlk defa bir halk hareketi, dünya tarihinde, hükümete, siyasi iktidara sahip çıkmak üzere yapılmıştır. Bu bakımdan da benzersiz bir harekettir"
- "FETÖ'nün birinci ve en büyük hedefi şüphesiz Türkiye'dir. Fakat tek hedefi Türkiye değildir"
- "Bu kadar gözü kara ve hiçbir insani meseleyi, hassasiyeti gözetmeksizin canavarlaşan bir yapı var, bir anlayış var, bir karakter var karşımızda"
(Ali Kemal Akan/TBMM)
2- "Enflasyonu düşürmeyi başarırsak kimse kurun seviyesini izlemek zorunda kalmaz" - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:
- "Enflasyonu düşürmeyi başarır ve düşük seviyelerde kontrol altına alırsak kimse kurun seviyesini her an izlemek zorunda kalmaz."
- "Türkiye rekabetçi, güvenli, öngörülebilir iş ve yatırım ortamını geliştirebilirse tarım, alternatif turizm olanakları, genç ve eğitimli nüfusu, girişimci ruhu ile bugün için tahmin dahi edilemeyen büyüme ve kalkınma seviyelerini yakalayabilir"
- "TÜSİAD olarak ana hedefimiz rekabetçi bir ekonomi. Bunun gerçekleşmesi için fırsatlar olduğunu görüyoruz. Küresel ortam bize kendi ekonomimizdeki sorunları çözmek ve reformlarımızı yapmak için bir zaman aralığı veriyor. Bu zamanı çok iyi kullanmalıyız"
(Hasan Arslan / İstanbul)
3- Tapu ve kadastro işlemlerinde dijitalleşme süreci hızlanacak
- Vatandaşların tapu ve kadastro işlemlerini e-Devlet üzerinden daha hızlı yapabilmesi için dijitalleşme oranı 2020 sonuna kadar yüzde 70'e çıkarılacak
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:
- "Elektronik ortamda günlük ortalama 20 bin işlem yapıyoruz. Toplam dijitalleşme oranımız şimdilik yüzde 50, 2020 yılı sonu hedefimiz ise dijitalleşmede yüzde 70"
- "E-ipotek ve E-İpotek-Satış uygulamasının başlamasından bu yana yaklaşık 150 bin işlem proje kapsamında tamamlanmıştır"
(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)
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