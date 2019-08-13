GÜNDEM / 13 Ağustos 2019

- UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, müsabakada görev yapacak kadın hakemler Fransız Stephanie Frappart, yardımcıları aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill ile dördüncü hakem Cüneyt Çakır, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak.

- Her iki takım maç öncesi son çalışmalarını aynı statta yapacak.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

6- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Ermenistan temsilcisi Alashkert ile karşı karşıya gelecek.

- "Son dönemde sosyal medya sağlık turizmi alanında çok güçlü bir iletişim aracı haline geldi. Türkiye'ye gelen birçok misafir, sosyal medya üzerinden teklif alıyor"

- "Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor"

- "Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geliyor"

- "Geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 ziyaretçi, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdi"

- Türkiye hava sahasından, bu yılın 7 ayında, 272 bin 557'si transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 148 bin 426 uçuş gerçekleşti

(Zeynep Kahveci / İstanbul)

3- Hükümlülerin "dikili ağacı" 1 milyonu aştı

- Denetimli serbestlik kapsamında son 2,5 yılda kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan 50 bin 16 hükümlü tarafından 1 milyon 152 bin 636 fidan dikildi, 2 milyon 278 bin 262 ağacın bakımı yapıldı

(Kemal Karadağ / Ankara)

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