GÜNDEM / 13 Ekim 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, kent meydanını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, atıksu arıtma tesisi alanında incelemede bulunacak, Van Evleri'nin açılışına katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 55. Ulusal 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre'de, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) danışma toplantısına katılarak konuşma yapacak ve Sudan Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile bir araya gelecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni ile Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Erciyes Üniversitesinin akademik yıl açılışına iştirak edecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 500 baş düve üretim merkezi açılışı ve buzağı küpe takma törenine, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün güneş enerjisi destekli kurutma sisteminin açılışına ve Bakanlığa bağlı kuruluşların müdürleriyle toplantıya katılacak; Kayısı Borsası ve Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde incelemede bulunacak.

- Çini ustası Hakan Kulkoç, tesadüfen bulduğu ve patentini aldığı yöntemle ürettiği çini eserlerin karanlıkta da görünmesini sağladı

- "Yılın ikinci yarısında bu alanda yaşanacak artışla birlikte tıbbi tedavi amaçlı gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirimizin 1,5 milyar dolar seviyesine yaklaşmasını bekliyoruz"

- Ülkeyi sağlık ve tıbbi nedenlerle ziyaret edenlerin sayısı 5 yılda yüzde 62 artarak geçen yıl 433 bin 292'ye ulaştı

- Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelir son 5 yılda toplam 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

- Kulkoç:

- "Karanlıkta ışık veren çinilerimiz yurt dışında da satılıyor. Özellikle Almanya, Dubai, Hollanda, Brezilya, İtalya ve Norveç'ten ürettiğimiz çinilere büyük talep var"

- "Yaptığım çini tabaklar, sürahiler ve vazolar karanlıkta yaklaşık 8 saat boyunca ışık verebiliyor"

(Muharrem Cin/Kütahya)

3- Komşuya "deniz manzaramı kapattın" davası

- Yargıtay, yaptığı tadilatla komşusunun deniz manzarasını kapatan yazlıkçının evini eski haline getirmesi gerektiğine karar verdi

- Kararda, bu tür davalarda mahkemece normal bir insanın hoşgörü ve tahammül sınırlarını aşan bir el atmanın bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtildi

(Aylin Sırıklı Dal-Ferdi Türkten/Ankara)

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