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GÜNDEM / 13 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni ile Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Erciyes Üniversitesinin akademik yıl açılışına iştirak edecek.

(Kayseri/13.30/15.30/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre'de, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) danışma toplantısına katılarak konuşma yapacak ve Sudan Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile bir araya gelecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 55. Ulusal 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne iştirak edecek.

(Nevşehir/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, kent meydanını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, atıksu arıtma tesisi alanında incelemede bulunacak, Van Evleri'nin açılışına katılacak.

(Van/10.00-15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.

(Adana/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 500 baş düve üretim merkezi açılışı ve buzağı küpe takma törenine, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün güneş enerjisi destekli kurutma sisteminin açılışına ve Bakanlığa bağlı kuruluşların müdürleriyle toplantıya katılacak; Kayısı Borsası ve Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde incelemede bulunacak.

(Malatya/09.30-12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yenilenebilir Enerji Kooperatifi tesis açılışına iştirak edecek.

(Kayseri/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen Genç Yönetici Okulu "Mega Projelerin Yönetimi" programına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Türk Hava Kurumunun (THK) 45. Olağan Büyük Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'de düşünce kuruluşu Chatham House'da "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak.

(Londra) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e çelenk koyacak, Ulus'taki 2. Meclis binasında tören düzenlenecek.

(Ankara/09.30/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Selçuk-Manisa etabıyla devam edilecek.

(İzmir/Manisa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Futbolda UEFA Uluslar A, B, C ve D Liglerinde 9 maç yapılacak.

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Rusya ile yapılacak maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Milliler hazırlıklarını, aynı statta yapacağı ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayacak.

(Soçi/18.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol-Banvit, Bahçeşehir Koleji-Galatasaray ve TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi, İzmit Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/Ankara/Kocaeli/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

7- Beşiktaş Mogaz, Hentbol EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka'nın Bjerringbro-Silkeborg takımını konuk edecek.

(Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar EHF Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda İsveç temsilcisi Höörs ile karşılaşacak.

(Höör/17.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında 4 maç yapılacak.

10- TFF 2. Lig'de 7. hafta, gruplarda oynanacak 17 maçla tamamlanacak.

11- TFF 3. Lig'in 7. haftasında gruplarda 26 karşılaşma yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye sağlık turizminden 5 yılda 4,4 milyar dolar kazandı

- Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelir son 5 yılda toplam 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

- Ülkeyi sağlık ve tıbbi nedenlerle ziyaret edenlerin sayısı 5 yılda yüzde 62 artarak geçen yıl 433 bin 292'ye ulaştı

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Yılın ikinci yarısında bu alanda yaşanacak artışla birlikte tıbbi tedavi amaçlı gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirimizin 1,5 milyar dolar seviyesine yaklaşmasını bekliyoruz"

(Dilara Zengin / Ankara)

2- "Ateşte açan çiçekler" karanlıkta da açıyor

- Çini ustası Hakan Kulkoç, tesadüfen bulduğu ve patentini aldığı yöntemle ürettiği çini eserlerin karanlıkta da görünmesini sağladı

- Kulkoç:

- "Karanlıkta ışık veren çinilerimiz yurt dışında da satılıyor. Özellikle Almanya, Dubai, Hollanda, Brezilya, İtalya ve Norveç'ten ürettiğimiz çinilere büyük talep var"

- "Yaptığım çini tabaklar, sürahiler ve vazolar karanlıkta yaklaşık 8 saat boyunca ışık verebiliyor"

(Muharrem Cin/Kütahya)

3- Komşuya "deniz manzaramı kapattın" davası

- Yargıtay, yaptığı tadilatla komşusunun deniz manzarasını kapatan yazlıkçının evini eski haline getirmesi gerektiğine karar verdi

- Kararda, bu tür davalarda mahkemece normal bir insanın hoşgörü ve tahammül sınırlarını aşan bir el atmanın bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtildi

(Aylin Sırıklı Dal-Ferdi Türkten/Ankara)

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