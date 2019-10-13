GÜNDEM / 13 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılacak. - Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın açılış resepsiyonuna iştirak edecek. (Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Polonya'da halk, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. (Varşova) 2- Tunus'ta cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi gerçekleştirilecek. (Tunus) GÜNCEL 1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'e çelenk koyacak, Ulus'taki 2. Meclis binasında tören düzenlenecek.

(Ankara/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Fransa ile deplasmanda yapılacak H Grubu 8. hafta maçı öncesinde müsabakanın oynanacağı Stade de France'ta basın toplantısı düzenleyecek. - Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta yapacak. (Saint-Denis/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Rusya'nın Ulan Ude kentinde sona erecek. - Milli sporculardan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri finalde altın madalya için ringe çıkacak. 3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası C, E, G ve I gruplarında toplam 9 karşılaşmayla başlayacak. 4- Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka, Teksüt Bandırma-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Bursa/15.15/Balıkesir/17.30) (Fotoğraflı) 5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçıyla sona erecek. (İstanbul/15.15) (Fotoğraflı) 6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak. (Bursa/19.00) (Fotoğraflı) 7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak, Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta tek müsabakayla sona erecek. 8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak. 9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak. (Mie/08.10) ÖZEL HABER 1- Kaçak ve elektronik sigara yakalamalarında büyük başarı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Gümrük muhafaza ekiplerimizce bu yılın 9 ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 2 milyar lira değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı" - "Bu dönemde 9 milyon paket kaçak sigara, 76 bin 711 elektronik sigara, yaklaşık 6,2 ton ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi"

- "Kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2'nin altına çekildi ve milyarlarca liralık vergi kaybı önlendi" (Merve Özlem Çakır/Ankara) 2- Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Mobil hizmetlerde abone sayısı 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,5'e yükseldi" - "Operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışı, abonelerimizin yararına bir durum. Bu rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı" (Arife Yıldız Ünal/Ankara) 3- Küresel fonlar altın yatırımında rekor kırdı - Dünya genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı - Yılbaşından bu yana küresel altın fonları 368 ton altın aldı - ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 10,5 milyar dolarlık para akışı oldu - Dünya Altın Konseyi Raporu'na göre ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yürütülen azil süreci ticaret savaşlarının gidişatını, dolayısıyla altın fiyatlarını etkileyebilecek