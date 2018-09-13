GÜNDEM / 13 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek TESK Genel Kurulu'na katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na, anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak, ayrıca MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.
(Ankara/11.00/12.30/12.45/13.30/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkent’te Sivas Günleri etkinliği ile TESK 20. Olağan Genel Kurulu toplantısına katılacak, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ü kabul edecek.
(Ankara/10.00/11.00/TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Polatlı Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma törenine katılacak.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Saha Expo Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
3- TÜİK, temmuz ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2018 sergisi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda açılacak.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davanın görülmesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası 10. yarışı Türkiye Rallisi'nin açılış seremonisine katılacak.
(Muğla/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur 4 karşılaşmayla sona erecek. (Fotoğraflı)
3- Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Kayak Federasyonunun 4. olağan genel kurulu gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- İngiltere'ye "okul üzümü" ihracatı
- İlköğretim çağındaki çocukların beslenme çantaları için 14 gramlık ambalajlarda üretilen organik kuru üzümlere İngiltere pazarından gelen talep hızla artıyor
- Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık:
- "İngiltere'de tam gün eğitim olması nedeniyle ebeveynler ilkokula giden çocuklarının beslenme çantalarına her gün mutlaka organik kuru meyve koyuyor"
- "Bu yıl bin 500 ton üzümü sadece okulda tüketilmek üzere ihraç edeceğiz"
(Tolga Albay/İzmir)
2- Bu okulun bu yılki tüm mezunları üniversiteli oldu
- Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun bütün öğrenciler, YKS sonuçlarına göre çeşitli Türkiye dereceleri elde ederek üniversite sınavlarında büyük bir başarıya imza attı
- Bu yıl sınava giren 32 öğrenci Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin başta hukuk, tıp, mühendislik, mimarlık, ilahiyat, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi önemli bölümlerine yerleşti
- Okul Müdürü Bayram Kefeli:
- "Bu sene mezun olan bütün öğrencilerimiz yüksek derecede puan aldı. İlk 3 binde 7 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yüzde 78'i ilk 50 binin içinde. Bu yüksek bir başarı. Öğrencilerimizin tamamı üniversiteyi kazandılar ve Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, İstanbul ve Marmara gibi üniversitelere girdiler"
(Kenan Irtak/İstanbul)
3- Diyanetten "Suriye" raporu
- Diyanet İşleri Başkanlığınca Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının yapıldığı bölgelere yönelik faaliyetlerin yer aldığı rapor hazırlandı
- "Suriye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Faaliyet Raporu"nda din, eğitim, yayın ve insani yardım alanında yapılan hizmetlere yer verildi
- Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütlerince tahrip edilen cami, Kur'an kursu ve dini müesseselerin tadilatı için 10 milyon lirayı aşkın harcama yapıldı
- Suriyelilerin maruz kaldığı yıkıcı fikir ve kavramların yeniden inşasına yönelik başlatılan "Size Hayat Vermesi İçin" adlı proje kapsamında, 30 Arapça video hazırlandı
- Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde savaş yüzünden oluşan dini boşluğu kapatmak üzere bölgede yaşayanlara Elif Ba, Kur'an-ı Kerim, siyer kitabı ve mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
(Sefa Şahin/Ankara)
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