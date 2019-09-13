GÜNDEM / 13 Eylül 2019

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) FETÖ yapılanmasına ilişkin 38 sanığın yargılanmasına 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bakanlık olarak özel gereksinimli bireylerin yapabilirliklerini en üst düzeye çıkararak kendilerine yeterli, topluma adapte olmuş, üretken bireyler olmalarına katkı sağlamayı, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini dünyaya model oluşturacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz" - "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve vicdani duyarlılığıyla 2005'te sosyal güvenlik kapsamında sunulan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti, 5378 sayılı kanunla vatandaşlık temeline yayılmış ve o tarihte 60 bin özel gereksinimli birey hizmet alabilirken günümüzde bu sayı 380 bine ulaşmıştır" - "(Yeni yönetmelik düzenlemesi) Evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alacak çocuklarımızın eğitim süreleri aynen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki gibi olacak. Yani ayda 8 seans bireysel eğitim alacaklar" - "Evinde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti ihtiyacı bulunan çocuklarımızın ailelerinin bu süreçte RAM'lere başvurması sonrası yapılan değerlendirme sonucunda 'evde eğitim alabilir' yönündeki raporu alması büyük önem taşıyor. Bu başvuru sonrasında çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehabilitasyon desteği merkezlerimizce sağlanacak"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- TİM'den Latin Amerika'ya ihracat atağı

- TİM Başkanı İsmail Gülle:

- "Önümüzdeki dönemde Şili'ye yönelik bir heyet planımız var"

- "Bu heyette firmalarımız sadece Şilili firmalarla değil, aynı zamanda Brezilya, Arjantin, Uruguay, Ekvador, Bolivya, Kolombiya, Panama ve Meksikalı alıcılarla da temasa geçebilecek"

- "Demir-çelik sektörü dışında güçlü olduğumuz diğer sektörlerin de Latin Amerika pazarında potansiyellerini artırmalarını amaçlıyoruz"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

3- "İslami Finans dünyada 10 ülkede yoğunlaştı"

- Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor:

- "İslami Finans endüstrisinde 10 büyük ülke var. Bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan'dır"

- "İslami Finans, Türkiye'deki finansman sektörünün yüzde 5 ila 6'sı arasındadır"

- "Türkiye'de son zamanlarda hükümet, düzenlemeleri değiştirdi ve 2000'li yılların başlarında İslami bankaları İslami bankalar olarak tanımladı"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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