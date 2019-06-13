GÜNDEM / 13 Haziran 2019

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, İstinye Çarşı ile Sarıyer merkezde esnafla bir araya gelecek, Sarıyer Spor Kulübü ile AK Mekan'a ziyaret gerçekleştirecek.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Türkiye bayramda yollara düştü - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Ramazan Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 6 milyon 403 bin 985 yolcu için 45 bin 132 uçak seferi düzenlendi" - "Otobüs taşımacılığında B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle 109 bin 475 otobüs seferiyle taşınan yolcu sayısı 3,2 milyonu geçti" - "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı trenlerle 438 sefer, konvansiyonel trenlerle 216 sefer, bölgesel trenlerle bin 746 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 3 bin 564 sefer gerçekleştirildi. Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Evde bakım yardımı alanların sayısı 515 bin oldu - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen aylık 1305 liralık evde bakım yardımından faydalananların sayısı 515 bin 749 oldu

- 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu yardımı alanlara 3 milyar 934 milyon 624 bin lira kaynak aktarıldı

(Merve Yıldızalp/Ankara)

3- TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Türkiye'de her 4 kişiden 1'i su israfına duyarsız

- Türkiye'de her 4 kişiden birinin aşırı su tüketimine karşı herhangi bir önlem almadığı ve su israfına duyarsız olduğu görüldü

- Kalabalık hanelerin ve yüksek gelir grubundakilerin su tüketim miktarlarının ve dolayısıyla su tüketimine harcadığı paranın daha yüksek olduğu ortaya çıkarken, aylık kazancı 3 bin liradan düşük olan katılımcıların su tasarrufuna daha çok dikkat ettikleri belirlendi

- Gelir düzeyi "bin 405-3 bin lira" olan bireylerin "bulaşık makinesini tam kapasite dolmadan çalıştırmama", "bin 404 lira ve altı" gelir grubundaki tüketicilerin de "sıcak su musluğu açıldığında su ısınıncaya kadar akan suyu bir kovada biriktirip çiçek sulamada ya da temizlikte kullanma" davranışlarının diğer gelir gruplarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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