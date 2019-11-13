GÜNDEM / 13 Kasım 2019

- Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.

- Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

1- TÜİK, eylül ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesiyle 2018 kesin hesapları, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018 kesin hesapları ele alınacak.

- Genel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Bakan Kasapoğlu, Antalya'da Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanışına ve 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nin açılışına iştirak edecek.

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, İspanya'nın Iberostar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Sırbistan'ın Partizan NIS takımını konuk edecek. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya temsilcisi EWE Baskets ile deplasmanda karşılaşacak.

- "Proje ile okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecekler"

- "Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor" Projesi ile öğrencilerin resimleri ve müzik performansları okullarda sergilenecek

- Bankacılık sektörü tarım alanında faaliyet gösteren firmalara kredi desteği sağlarken, bu alandaki kredilerin stoku eylül sonu itibarıyla 105 milyar 266 milyon liraya ulaştı

- Geçen yılın sonunda 100,3 milyar lira düzeyinde bulunan kredi stoku, 9 aylık dönemde 4,9 milyar lira artış gösterdi

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Yaş meyve sebze ihracatı 10 ayda 1,5 milyar dolar kazandırdı

- Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 130 ülkeye 2 milyon 716 bin tonluk yaş meyve sebze ihracatından 1 milyar 579 milyon 561 bin 602 dolar gelir sağlandı

- Dış satımda Rusya, Almanya ve Irak ilk 3 sırada yer aldı

- Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan:

- "Bir taraftan ana pazarımız olan Rusya'ya ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar yaparken diğer taraftan da yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var"

(Meltem Yılmaz/Trabzon)

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