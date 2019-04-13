GÜNDEM / 13 Nisan 2019

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına başkanlık edecek.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünü, Bugünü ve Yarını ile Darülaceze" ve "Sosyal Hizmet Şehri Projesi"nin tanıtım programına katılacak.

- Organizasyonun altıncı gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

- Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

- Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda taraftara açık tören düzenlenecek. Bartu'nun cenazesi, öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

2- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve halkın tepkisi takip edilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 130 kiloda finalde mücadele edecek Rıza Kayaalp'in müsabakasını izleyecek.

- 3 bin 883 konut ve iş yeri alıcısı toplam 225 milyon 924 bin liralık borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazanırken borcunun tamamını kapatamayan 506 konut ve iş yeri alıcısı ise 18 milyon 527 bin liralık peşin ödeme ile kampanyadan yararlandı

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı

- "Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak"

- "Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu"

(İlkay Güder-Ankara)

3- İTÜ Rover Takımı 3. nesil araçlarıyla Amerika'ya gidiyor

- İTÜ öğrencilerinin gezegen yüzeylerinin veya herhangi bir gök cisminin zorlu arazi koşullarını atlatmak ve elde ettikleri verileri bilim insanlarına ulaştırmak için tasarladığı prototip uzay araştırma aracı, Amerika'da onlarca üniversite ile yarışaca

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca

- "Global etkinlikler sizin rakiplerinizle aranızdaki mesafeyi ölçer. O nedenle değişen ve süratle dönüşen dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren üniversiteler olarak bu tür etkinliklere katılmayı oldukça önemli buluyoruz

(Musab Turan/İstanbul)

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