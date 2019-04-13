HABER

GÜNDEM / 13 Nisan 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünü, Bugünü ve Yarını ile Darülaceze" ve "Sosyal Hizmet Şehri Projesi"nin tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E-Spor Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali"ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Can Bartu son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda taraftara açık tören düzenlenecek. Bartu'nun cenazesi, öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

(İstanbul/10.30/13.10) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun altıncı gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 130 kiloda finalde mücadele edecek Rıza Kayaalp'in müsabakasını izleyecek.

(Bükreş/11.30/18.00) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sona erecek. (Fotoğraflı)

4- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor.

5- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya Çaykur Rizespor-Göztepe, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Hatayspor-Afjet Afyonspor, Eskişehirspor-Birevim Elazığspor, Abalı Denizlispor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/Eskişehir/Denizli/19.30) (Fotoğraflı)

7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftaya Galatasaray Doğa Sigorta-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Gaziantep Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

8- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon Beşiktaş-Gündoğdu Adana Basketbol, Fenerbahçe-Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyespor-Galatasaray, BOTAŞ-Kırçiçeği Bodrum, İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/16.00/Mersin/Samsun/Ankara/Kocaeli/Hatay/13.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik ikinci maçlarında Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.30/19.00) (Fotoğraflı)

11- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik ikinci maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Maliye Piyango-Ziraat Bankası karşılaşacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

12- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre ikinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

13- Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt-PTT, İlbank-Sarıyer Belediyespor karşılaşacak.

(Eskişehir/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

14- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Muratpaşa Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta beşer müsabakayla başlayacak.

GÜNDEM ÖZEL

1- "Cep"te abonelik artık dijital ortamda

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

- "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek"

- "Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu"

- "Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- TOKİ'nin indirim kampanyasından 4 bini aşkın kişi yararlandı

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı

- 3 bin 883 konut ve iş yeri alıcısı toplam 225 milyon 924 bin liralık borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazanırken borcunun tamamını kapatamayan 506 konut ve iş yeri alıcısı ise 18 milyon 527 bin liralık peşin ödeme ile kampanyadan yararlandı

- Kampanya kapsamında toplam borcun yüzde 74'ü kişisel birikimlerle ödendi, böylelikle kredi kullanılmadan tasarrufla gelen bu tutar ekonomiye kazandırıldı

(İlkay Güder-Ankara)

3- İTÜ Rover Takımı 3. nesil araçlarıyla Amerika'ya gidiyor

- İTÜ öğrencilerinin gezegen yüzeylerinin veya herhangi bir gök cisminin zorlu arazi koşullarını atlatmak ve elde ettikleri verileri bilim insanlarına ulaştırmak için tasarladığı prototip uzay araştırma aracı, Amerika'da onlarca üniversite ile yarışaca

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca

- "Global etkinlikler sizin rakiplerinizle aranızdaki mesafeyi ölçer. O nedenle değişen ve süratle dönüşen dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren üniversiteler olarak bu tür etkinliklere katılmayı oldukça önemli buluyoruz

(Musab Turan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
(ÖZEL) Rumeli Feneri sessizliğe büründü(ÖZEL) Rumeli Feneri sessizliğe büründü
Ahmet Şimşirgil’in OTAĞ serisinin 3. Kitabı raflardaAhmet Şimşirgil’in OTAĞ serisinin 3. Kitabı raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar...

Ön başvurusu kabul edilen bekçi adaylarını hangi süreçler bekliyor? Tüm detaylarıyla bekçi alımı sınav sonrası süreç

Ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte adayları bekleyen süreç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.