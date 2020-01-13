GÜNDEM / 13 Ocak 2020

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde düzenlenecek, "E - Denklik Modülü" tanıtım toplantısı ile TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'i kabul edecek.

3- İran’da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Rusya'da temaslarda bulunacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da başlayacak.

6- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

5- Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları takip ediliyor.

- Ankara'daki tesislere 25 milyon 938 bin 492 lira ceza uygulanırken, İstanbul'da kesilen ceza, bu miktarın yaklaşık yarısına denk gelen 12 milyon 186 bin 505 lira oldu

- Çevre Kanunu'na muhalefet eden ve geçen yıl en çok ceza kesilen tesislerin bulunduğu iller Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Bilecik şeklinde sıralandı

- Değer bazında en fazla ihracat artışının yakalandığı ülke 700 milyon dolar ile Hollanda olurken, Suudi Arabistan yüzdesel ihracat artışında 21,4 ile başı çekti

- Yaklaşık 15 milyar dolar ile geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olan Almanya'ya dış satım 2018'e göre yüzde 5,4 azaldı

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

3- ÇAYKUR 2019 yılında kuru çay satışında hedefini tutturdu

- Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim:

- "134 bin ton kuru çay ürettik, 120 bin tonunu sattık. Bu anlamda biraz daha kuru çay satışlarının artması lazım ama eski yıllara bakıldığında 120 bin ton, hedeflerimizin üzerinde bir rakamdır"

- "3 ton maça çayı, yeşil çay pudrası sattık. Bu da 20 bin paketin üzerinde bir satış ediyor. İki ay gibi bir sürede 3 ton yeşil çay pudrası az bir rakam değil"

(Muhittin Sandıkçı/Rize)

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