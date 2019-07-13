HABER

GÜNDEM / 13 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenecek Adalet Parkı açılışına katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Ayder'le ilgili bilgilendirme programına katılacak ve alan incelemesinde bulunacak.

(Rize/09.30/11.00/12.30/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu ve Çankırı belediyelerine ziyarette bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.

(Kastamonu/13.00/13.30/Çankırı/16.15/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ünye ve Fatsa belediyelerini ziyaret edecek.

(Ordu/18.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe ile Boluspor futbol takımları, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bolu/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- 47. Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sürüyor.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Rumen Simona Halep karşılaşacak.

(Londra/15.00) (Fotoğraflı)

4- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası İsrail'de başlayacak. Türkiye ilk maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/16.30)

5- 106. Fransa Bisiklet Turu'nda, Macon-Saint-Etienne arasındaki 8. etap yarışı yapılacak. (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Britanya Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- RÖPORTAJ - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı AA’ya konuştu

- Mustafa Akıncı:
- "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlayış beraberliği sağlanırsa Rumlar bundan ne kazanacak? Şu anda denizin binlerce metre altında bulunan zenginlikler, su yüzüne çok daha rahat çıkabilecek. Belki Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin de bu denklemin içerisinde bir oyuncu olduğunu anladıklarına çok daha pratik, hızlı ve kestirme yollarla söz konusu zenginlikler uluslararası pazarlara ulaşabilecek"
- (Kıbrıs’ta) Barıştan ve iş birliğinden tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir ortam var ama bunu sadece benim veya Türkiye'nin tekrar etmesi yeterli değil. Uluslararası aktörlere çok büyük görev düşüyor"
- "Gelin (Kıbrıs’ın doğal zenginlikleri) bunu planlama aşamasından, su yüzüne çıkarıp satma aşamasına kadar konuşalım. Bir komite kuralım. Bir türlü olmadı. (Rum tarafıyla) Bu konuyu konuşamıyorsan nasıl diyalog kuracaksın ve uzlaşma sağlayacaksın"
- "Sayın Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorununa yeni bir bakış açısı getirirse, iki ulusun yan yana ama iş birliği içerisinde gelişmelerini hedeflerse her iki halk için bu çok büyük yararlar getirecektir diye düşünüyorum”

(Muhammet İkbal Arslan/Lefkoşa)

2- FETÖ'nün yüksek yargı yapılanması davalarında sona doğru

- Eski yüksek yargıçların FETÖ üyeliğinden Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı 181 davadan 125'inde karar çıktı, böylece davaların tamamlanma oranı yüzde 70 oldu
- Bu davalarda 118 sanık FETÖ üyeliğinden 1 yıl 6 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı
- 4 sanık hakkında ise iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmaması nedeniyle durma kararı verildi
- Yargılamalar sonrasında eski Yargıtay üyesi Necmi Özer ile eski Askeri Yargıtay üyesi Yusuf Tamer Çetin'in beraatine hükmedildi
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verilen 19 davada bu yılın Eylül ve Ekim aylarında karar çıkması bekleniyor

(Kemal Karadağ-Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

3- Antep fıstığı da "Çin Seddi"ni aştı
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
- "Pekin ziyaretimde uzun sürenin ardından 25 ton Türk kirazının Çin'e girdiğini açıklamıştık. Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi"
- "Söz konusu bu güzel gelişme sayesinde Antep fıstığı ihracatçılarına 2,8 milyar dolarlık yeni bir pazar açılmış oldu. Şu an itibarıyla teknik şartları karşılayan 39 firma Çin’e Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirebilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Karadeniz’in altın postu: YasonKaradeniz’in altın postu: Yason
Samsun'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet!Samsun'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13 temmuz gündem

En Çok Okunan Haberler

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazze sınırında 55 Filistinli yaralandı

Gazze sınırında büyük gergin! 55 Filistinli yaralandı

Valilikten Aydos Ormanı'ndanki yangınla ilgili açıklama

Valilikten Aydos Ormanı'ndanki yangınla ilgili açıklama

Samsun'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet!

Samsun'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet!

Sivas Belediyesi'nden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili açıklama

Çok sayıda kişi hastaneye başvurmuştu! Açıklama geldi

Fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu

Fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu

Cayır cayır yandı! Herkes seferber oldu

Cayır cayır yandı! Herkes seferber oldu ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.