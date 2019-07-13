GÜNDEM / 13 Temmuz 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Ayder'le ilgili bilgilendirme programına katılacak ve alan incelemesinde bulunacak.

- Mustafa Akıncı: - "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlayış beraberliği sağlanırsa Rumlar bundan ne kazanacak? Şu anda denizin binlerce metre altında bulunan zenginlikler, su yüzüne çok daha rahat çıkabilecek. Belki Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin de bu denklemin içerisinde bir oyuncu olduğunu anladıklarına çok daha pratik, hızlı ve kestirme yollarla söz konusu zenginlikler uluslararası pazarlara ulaşabilecek" - (Kıbrıs’ta) Barıştan ve iş birliğinden tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir ortam var ama bunu sadece benim veya Türkiye'nin tekrar etmesi yeterli değil. Uluslararası aktörlere çok büyük görev düşüyor" - "Gelin (Kıbrıs’ın doğal zenginlikleri) bunu planlama aşamasından, su yüzüne çıkarıp satma aşamasına kadar konuşalım. Bir komite kuralım. Bir türlü olmadı. (Rum tarafıyla) Bu konuyu konuşamıyorsan nasıl diyalog kuracaksın ve uzlaşma sağlayacaksın" - "Sayın Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorununa yeni bir bakış açısı getirirse, iki ulusun yan yana ama iş birliği içerisinde gelişmelerini hedeflerse her iki halk için bu çok büyük yararlar getirecektir diye düşünüyorum”

(Muhammet İkbal Arslan/Lefkoşa)

2- FETÖ'nün yüksek yargı yapılanması davalarında sona doğru

- Eski yüksek yargıçların FETÖ üyeliğinden Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı 181 davadan 125'inde karar çıktı, böylece davaların tamamlanma oranı yüzde 70 oldu

- Bu davalarda 118 sanık FETÖ üyeliğinden 1 yıl 6 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

- 4 sanık hakkında ise iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmaması nedeniyle durma kararı verildi

- Yargılamalar sonrasında eski Yargıtay üyesi Necmi Özer ile eski Askeri Yargıtay üyesi Yusuf Tamer Çetin'in beraatine hükmedildi

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verilen 19 davada bu yılın Eylül ve Ekim aylarında karar çıkması bekleniyor

(Kemal Karadağ-Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

3- Antep fıstığı da "Çin Seddi"ni aştı

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "Pekin ziyaretimde uzun sürenin ardından 25 ton Türk kirazının Çin'e girdiğini açıklamıştık. Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi"

- "Söz konusu bu güzel gelişme sayesinde Antep fıstığı ihracatçılarına 2,8 milyar dolarlık yeni bir pazar açılmış oldu. Şu an itibarıyla teknik şartları karşılayan 39 firma Çin’e Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirebilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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