GÜNDEM / 14 Aralık 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu açılış töreninde konuşma yapacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. (Antalya/15.15) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da 19. Doha Forumu ile Halid bin Velid Kışlası'nın açılış törenine iştirak edecek. (Doha) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde CHP Spor Kurulu Genel Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantısına katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumuna katılacak ve temaslarda bulunacak. (Doha) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- Süper Lig'de 15. haftaya Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Göztepe, Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek. (Rize/15.00/Ankara/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 2- TFF 1. Lig'de 15. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor, Boluspor-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Eskişehirspor, Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmalarıyla sürüyor. (Erzurum/Bolu/14.00/İstanbul/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı) 3- Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na, El Hilal (Suudi Arabistan) - Esperance (Tunus) ve Monterrey (Meksika) - El-Sadd (Katar) arasında yapılacak 2. tur maçlarıyla devam edilecek. (Doha/17.00/20.30) 4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Ankara/15.15/Bursa/20.00) (Fotoğraflı) 5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor, Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak. (Elazığ/İstanbul/14.00/Kocaeli/15.15/Kayseri/16.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı) 6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında lider Eczacıbaşı VitrA ile ikinci sıradaki VakıfBank karşı karşıya gelecek. (İstanbul/18.30) (Fotoğraflı) 7- TFF 2. Lig'de 17. hafta 5, TFF 3. Lig'de 17. hafta 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı) 8- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor. (Fotoğraflı) 9- Antalya'da düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erecek. (Antalya/16.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Yargıtay "kaynar suyu" silah saydı - Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yaşanan tartışmada bir kişinin kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etti