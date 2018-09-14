GÜNDEM / 14 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ı Resmi Konut'ta kabul edecek.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenleme hakkında basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, haziran ayı hayvansal üretim istatistikleri ile ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva ile görüşecek.
(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katılımıyla Suriye konulu dörtlü zirveye hazırlık toplantısı düzenlenecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Hz. Hamza Camisi'nin açılışını yapacak, ezan okuma yarışmasının finaline katılacağı Ulu Cami'de cuma namazını kılacak ve hutbe irat edecek.
(Bitlis/09.45/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te devam ediyor.
- Organizasyonun ikinci gününde Çetibeli, Ula ve Çiçekli etapları geçilecek.
(Muğla/07.58/09.21/10.24) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta Giresunspor-Afjet Afyonspor müsabakasıyla başlayacak.
(Giresun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Turizmde 2019 beklentisi yüksek
- TÜROFED Başkanı Osman Ayık:
- "Beklentilerimiz doğrultusunda bir sezon yaşıyoruz. Yıl sonunda Türkiye olarak 40 milyonun üzerinde bir yabancı ziyaretçi sayısını göreceğiz"
- POYD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ:
- "Ben 2019 yılının turist artışının 2018'in yüzde 15-20 üzerinde olacağını tahmin ediyorum"
- TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan:
- "Hizmet kalitesini daha da geliştirerek, fiyatları bu oranda yansıtabiliriz. Bir anda yaşanan artışlar, bize fayda sağlamayacaktır, geri götürecektir. Kademeli ve bilinçli yapılan artışlar, kişi başı gelire ve ileriye dönük de iyi olacaktır. Bu şekilde olursa 2019'da altın yılımızı yaşarız"
(Leyla Ataman Koyuncuoğlu/Ali Ballı-Antalya/Muğla)
2- Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı
- Türkiye'den 1 Eylül 2017-31 Ağustos 2018 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı son 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi
- KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç:
- "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artışla umut vericidir"
(Atakan Çıtlak/Giresun)
3- Korsan okul servislerine plakalı önlem
- İstanbul'da olumsuz görüntüleriyle zaman zaman medyaya da yansıyan "korsan servis" sorunu, seri plakayla çözülecek
- İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk:
- "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar kapsamında, okul servis araçlarına 34 LAA 001'den başlayan, 34 LZZ 999'a kadar gelen bir plaka serisi verildi"
- "Velilerimiz çocuklarını teslim ederken, bu plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak"
(Çiğdem Alyanak/İstanbul)
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