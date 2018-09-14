GÜNDEM / 14 Eylül 2018

- FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Hz. Hamza Camisi'nin açılışını yapacak, ezan okuma yarışmasının finaline katılacağı Ulu Cami'de cuma namazını kılacak ve hutbe irat edecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- "Hizmet kalitesini daha da geliştirerek, fiyatları bu oranda yansıtabiliriz. Bir anda yaşanan artışlar, bize fayda sağlamayacaktır, geri götürecektir. Kademeli ve bilinçli yapılan artışlar, kişi başı gelire ve ileriye dönük de iyi olacaktır. Bu şekilde olursa 2019'da altın yılımızı yaşarız"

- "Beklentilerimiz doğrultusunda bir sezon yaşıyoruz. Yıl sonunda Türkiye olarak 40 milyonun üzerinde bir yabancı ziyaretçi sayısını göreceğiz"

(Leyla Ataman Koyuncuoğlu/Ali Ballı-Antalya/Muğla)

2- Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

- Türkiye'den 1 Eylül 2017-31 Ağustos 2018 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı son 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi

- KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç:

- "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artışla umut vericidir"

(Atakan Çıtlak/Giresun)

3- Korsan okul servislerine plakalı önlem

- İstanbul'da olumsuz görüntüleriyle zaman zaman medyaya da yansıyan "korsan servis" sorunu, seri plakayla çözülecek

- İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk:

- "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar kapsamında, okul servis araçlarına 34 LAA 001'den başlayan, 34 LZZ 999'a kadar gelen bir plaka serisi verildi"

- "Velilerimiz çocuklarını teslim ederken, bu plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

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