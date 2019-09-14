GÜNDEM / 14 Eylül 2019

6- TFF 1. Lig'de 4. hafta Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor-Altay, Altınordu-Eskişehirspor maçlarıyla sürüyor.

(Ankara/15.30/Bolu/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

7- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde devam ediyor.

8- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sürüyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türk Hava Yolları ile Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- TFF 2. Lig'de 3. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 3. hafta 2 müsabakayla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- "Türkiye'nin geleceği holdinglerde değil gizli şampiyonlarda"

- Beyin Avcısı ve Korn Ferry Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Kaynar:

- "Türkiye'nin de geleceği büyük şirketler ve holdinglerden ziyade, gizli şampiyonlarda olacak. Türkiye'de çok fazla adı duyulmayan küçük şirketler var, karlarını çok hızlı artırabiliyorlar. Buradan büyük bir potansiyel doğacak"

- "Gelecek dönemde bütün dünyada en hızlı büyüyen meslek servis sektörü olacak. Servis sektöründe ilerleyebilenler ise çözüm ortaklığını sunabilecek, hayal gücü yüksek insanlar olacak. Bu sektörün büyümesi kaçınılmaz ama Türkiye için spesifik olarak baktığımızda da bilimsel tarım mesleğinin ileride müthiş getirisi olacağını düşünüyorum"

- "İdeal bir yönetici, en iyilerle çalışan, etrafına en iyi kadroyu kurandır. Dünyanın en büyük problemi, insanlar yanlarına en iyiyi almaktan korkuyor, kendi yerine geçer diye. Bu çok yanlış bir şey. Bir yönetici, 'benim kadrom Türkiye'nin en iyileri olmalı' demelidir"

- "Türkiye'deki patronlar, binaya makineye çok fazla para sarf ediyor, fakat insana yeterince para harcamıyor. 15 milyon dolara bir bina alıyor kendine ama genel müdürüne 3 kuruş veriyor. Bu mantalitenin değişmesi lazım"