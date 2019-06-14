GÜNDEM / 14 Haziran 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareket edecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

1- Tarım işçilerinin "gurbet mesaisi" başladı - Fındıktan ayçiçeğine, soğandan pamuğa Anadolu'nun dört bir yanında ürün toplayan tarım işçileri, zorlu yaz mesaisi için bu sene de evlerinden yüzlerce kilometre uzaklara geldi - Her sene çocuklarıyla yer değiştirmek zorunda kalan ve yerleşik hayatın imkanlarından uzakta yaşayan tarım işçileri, doktor, mühendis, öğretmen olmanın hayalini kuran çocuklarına yeterli eğitim imkanlarını sağlayamamaktan üzüntü duyuyor - Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi kapsamında Polatlı'da kurulan, banyo, mutfak, elektrik, su, okul ve sağlık hizmeti sunan yerleşkede fiziki imkanlar konusunda rahata kavuştuklarını, çocuklarının eğitimini sürdürebildiklerini ifade eden işçiler, memleket hasretinden şikayet ediyor

(Aybüke İnal/Ankara)

2- Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 642 bin adet gayrimenkul satılırken, Türkiye'de tapu başına düşen ortalama değer 153 bin liraya yükseldi

- Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş:

- "Tapu başına düşen ortalama değer son 15 yılda 7 kat, son 10 yılda ise 4 kat arttı. Bunun ana sebebi, satılan toplam tapu adedinde arsa ve tarlanın oranının azalması, konut-ofis ağırlığının ise artması"

- Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal:

- "(Artışta) Yabancıya konut ve ticari satışın ciddi etkisi söz konusu. Nitekim Türkiye'de bir konut, yabancıya ortalama 140 bin dolar seviyesinden satılıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- "Tarihin sıfır noktası" bayramda binlerce ziyaretçi çekti

- Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve geçen yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındıktan sonra gözlerin çevrildiği Göbeklitepe Ören Yeri, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin 700 kişiyi ağırladı

- Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ:

- "Özellikle bayramın ilk gününden sonra ziyaretçi sayımız daha da arttı. Tatil boyunca Göbeklitepe'de toplam 25 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Geçen yıllarla kıyasladığımızda bu rakam oldukça iyi. Bu anlamda rekor kırdık diyebiliriz"

(Halil Fidan / Şanlıurfa)

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