GÜNDEM / 14 Kasım 2018

- "Diyabetle mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, aile hekimlerimizce risk grubundaki tüm nüfus taranarak diyabet tanısı almamış hastalar tespit edilecek ve bu kişilerin birinci basamak sağlık merkezlerinde takipleri sağlanacak"

(Duygu Yener-Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- İstanbul Havalimanı için promosyonlu bilet satışı sürecek

- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi:

- "İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan uçaklarımız için promosyonlu bilet satışlarımız yıl sonuna kadar sürecek"

- "Ocak 2019'da da birçok promosyonlu uçak bileti satışa sunulacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Taksicilere eğitim şartı geliyor

- Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının ortaklaşa yürüttüğü "Taksi Eğitim Projesi" kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayanlar taksicilik yapacak

- Yakın zamanda hayata geçirilecek, İstanbul'da 50 bin taksiciyi ilgilendiren projeye katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek

- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu:

- "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak"

- İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu:

- "Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor"

(Çiğdem Alyanak/Hüseyin Bağış/ İstanbul)

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