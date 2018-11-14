GÜNDEM / 14 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus'ta Türkiye'nin desteğiyle yaptırılan 18 no'lu ana okulu ile Minsk Camisi'ni ziyaretinin ardından yurda dönecek.
(Minsk) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenecek MYK ve PM toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/09.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çin Adalet Bakanı Fu Cınghua, Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Cou Çiang ve Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Cang Cün ile görüşecek.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da Türkiye Mezunları Buluşma Programı'na katılacak.
(Bakü/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenecek toplantıda üniversite rektörleri ve eğitim fakültesi dekanları ile bir araya gelecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM'den
- Genel Kurulda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçesi ele alınacak.
- KİT Komisyonunda, Ziraat Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.
(TBMM/14.00/11.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin düzenlediği "Smart Future Expo" açılış törenine katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, TEPAV iş birliğinde 12 ilde yürütülecek Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Mahir Eller Projesi'nin açılış toplantısı TOBB'da yapılacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları izleniyor.
(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1 - FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
- Kapatılan Zaman Gazetesi Başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı dava Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
(İzmir/10.30/Uşak/11.00)
- Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında, 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edecek.
(Konya/09.30)
- Eskişehir'de, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında bulundukları iddiasıyla çoğu asker 10'u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Eskişehir/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Milli Kütüphane Başkanlığında 18. Devlet Fotoğraf Yarışması ödül töreni düzenlenecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı tarafından düzenlenen "Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. C Grubu'nda ise Türk Telekom, İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Valencia/22.45) (Fotoğraflı)
3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Belçika ekibi Filou ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Oostende/22.30)
4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Almanya temsilcisi s. Oliver ile Sakarya Spor Salonu'nda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Donar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da Belçika'nın Spirou Basket takımlarına konuk olacak.
(Sakarya/20.30/Groningen/21.30/Charleroi/22.30) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Ziraat Bankası, Seyrantepe Spor Salonu'nda Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.
(Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank ile Galatasaray, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbolda Erkekler Süper Lig 3. hafta erteleme maçında SELKA Eskişehir Hentbol ile Maliye Piyango karşılaşacak.
(Eskişehir/18.30)
ÖZEL HABER
1- Diyabet tanısı almamış hastalar tespit edilecek
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
- "Diyabetle mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, aile hekimlerimizce risk grubundaki tüm nüfus taranarak diyabet tanısı almamış hastalar tespit edilecek ve bu kişilerin birinci basamak sağlık merkezlerinde takipleri sağlanacak"
- "Aile hekimleri için Diyabet Yönetim Modülü geliştirildi"
- "Sektörler arası işbirliği kapsamında yürütülen Diyabetle Mücadeleye Destek Programı ile 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde bin 651 kişiye eğitim verilirken ikinci dönem eğitimleri de 12 ilde devam edecek"
(Duygu Yener-Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)
2- İstanbul Havalimanı için promosyonlu bilet satışı sürecek
- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi:
- "İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan uçaklarımız için promosyonlu bilet satışlarımız yıl sonuna kadar sürecek"
- "Ocak 2019'da da birçok promosyonlu uçak bileti satışa sunulacak"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
3- Taksicilere eğitim şartı geliyor
- Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının ortaklaşa yürüttüğü "Taksi Eğitim Projesi" kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayanlar taksicilik yapacak
- Yakın zamanda hayata geçirilecek, İstanbul'da 50 bin taksiciyi ilgilendiren projeye katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek
- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu:
- "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak"
- İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu:
- "Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor"
(Çiğdem Alyanak/Hüseyin Bağış/ İstanbul)
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