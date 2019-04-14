GÜNDEM / 14 Nisan 2019

- "Yurt dışından ülkemize olan ilginin artması nedeniyle 2019 sezonu için otel fiyatları yükseldi. İç pazara ayrılan kontenjanlar da daraltıldı. Bu sene erken rezervasyon kampanyası yerli misafirler için çok daha önemli hale geldi. Yoksa sezonda istedikleri destinasyonda ve fiyatta yer bulamama ihtimalleri çok yüksek olacak"

- "İnsanımız daha çok gezmek, ülkemizdeki kültürleri keşfetmeyi artık daha çok istiyor. Bu sene, geçen yıllara göre kültür turlarına 2-3 kat daha fazla talep mevcut. Akdeniz, Ege, Karadeniz, GAP, Kapadokya, Doğu Anadolu bölgeleri ile özel festival turları ciddi talep görüyor"

- TÜROB Başkanı Müberra Eresin:

- "Bir onaylama kurulu yapılsın ve kurulda sektörün farklı kesimlerinden temsilciler bulunsun. Bir otel yapılacağı zaman o kuruldan onay çıksın. Bazı bölgelere otel yapılmasından yana değiliz. Turizm işletmesi olmayan bölgelere yoğunlaşmak lazım"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- FETÖ imamından ''askeriyenin gizli bilgilerini aldıkları'' itirafı

- FETÖ'nün askeri kişilerden sorumlu mahrem imamlarından M.C, askeri birliklerdeki gizli ve önemli bilgileri kendilerinden sorumlu örgüt yöneticisine verdiklerini itiraf etti

- Şüpheli M.C:

- "Bizden istenilen en önemli bilgi, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinin güvenlik zafiyetlerinin araştırılıp bulunması işiydi. Bize bunun 'PKK'nın içeri sızma faaliyetleri olabilir' buna karşı önlem almak amaçlı olduğu söylendi. O zaman bilinçaltına attığım şüphe, şimdi su yüzüne çıktı. Bu bilgiler dış güçlerin eline geçerse ne olur, bunu o zaman fazla sorgulamadık ve arkadaşlarla güvenlik zafiyetlerini, nöbetçi değişim ve miktarı, ne kadar bir nöbetçi bulunur gibi bilgileri toparlayıp örgüt içerisindeki bizden sorumlu ... kod adlı müdüre verdik"