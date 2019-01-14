GÜNDEM / 14 Ocak 2019

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı"na katılacak.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Anadolu Efes-Afyon Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, Melbourne kentinde başlayacak.

ÖZEL HABER

1- "Türk yatırımcılar farklı coğrafyalara açılmalı"

- Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş:

- "Türkiye'nin ve Türkiyeli yatırımcıların sadece belirli ilişkiler içerisinde çok düşük marjlarla ihracat yapmak yerine daha farklı coğrafyalara açılması gerekiyor"

- "Bizim reel sektörün sadece Çin'de üretim yaptırıp Türkiye'de satmak değil, Türkiye'de nitelikli üretim yapıp Çin'le birlikte dünya pazarlarına açılma imkanı var"

- "Türkiye'nin stratejik önemini Çinliler iyi bildikleri için Türkiye ile daha sıkı bir iş birliğine gitmek istiyorlar"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

2- "Türk Kartalı"na Almanya'dan "mükemmel tasarım" ödülü

- Türk tasarımcı ve ODTÜ Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis ekibince tasarlanan ve "Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık" tarafından geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi hedeflenen "Türk Kartalı ALPINA" uçak modeli, Almanya'da düzenlenen yarışmada "Mükemmel Tasarım" ödülünü kazandı