GÜNDEM / 14 Şubat 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliğe ziyarette bulunacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Sarar fabrikası ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, engelli ve engelli aileleriyle buluşacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirmesi toplantısına katılacak, Şehit Eyüp Oğuz İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile eğitim buluşmasına iştirak edecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

1- TBMM Başkanı görevinden ayrılıyor -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, 18 Şubat'ta görevinden istifa etmesi bekleniyor - Yıldırım'ın istifasını sunmasının ardından 29. TBMM Başkanını seçmek için süreç başlayacak - Bu süreçte TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak

- TİM Başkanı İsmail Gülle:

- "Serbest bölgelerde yapılan ihracat, transit ticaret, mikro ihracat ve e-ticaret gibi kalemlerin de ihracat hesaplamalarına eklenmesiyle, Türkiye gerçek ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu rahatlıkla görecek"

- "ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, Venezuela ile yaptığımız dış ticareti sınırlı düzeyde etkiler"

- "Bundan sonraki süreçte buraya (Afrika) yatırım yaparken daha farklı bakmak lazım. Belki bu pazarlarda dışarıdan satarak değil de içeriden üreterek satma gibi bir yöntemi geliştirerek büyütebiliriz"

- "Kanada'nın ithalatından hiç pay almadığımızı tespit ettik. Demek ki bu pazara daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor"

(Aysu Biçer/Gaziantep)

3- Kununi ile Hürrem Sultan'ın aşkı devlet arşivlerinde - Tarihe damga vuran Osmanlı sultanlarının sevgi ve özlemlerinin en özenli biçimde aktarıldığı mektupları, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında saklanıyor

- Arşivlerde, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın tarihe damgasını vuran eşi Hürrem Sultan'a ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın da Hatice Sultan'a yazdığı aşk mektupları bulunuyor

- Hürrem Sultan'ın Kanuni'ye yazdığı mektuptan:

-"Ömrüm, azizim, sultanım, Allah'tan tek dileğim ve yüreğimin biricik arzusu, size tekrar kavuşabilmek ve ışık saçan yüzünüze bir defa daha bakabilmektir. Artık bir daha ayrılık olmasın."

- Sadrazam İbrahim Paşa'nın Hatice Sultan'a yazdığı mektuptan:

- "Oğlumuz Mehmet Şah'ın gözlerinden öperim. Sonsuz selamlarımı kabul ediniz. Sizi çok özlediğimi unutmayınız. Özlem dolu aşığınız İbrahim"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

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