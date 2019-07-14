GÜNDEM / 14 Temmuz 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Gözaltına alınanlardan 423'ü tutuklandı

(Salih Baran/Edirne)

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