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GÜNDEM / 14 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Valiliğince düzenlenecek şehit yakını ve gazilerle yemek programına katılacak.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu ve Çankırı belediyelerine ziyarette bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.

(Kastamonu/13.00/13.30/Çankırı/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde “Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi” kapsamında düzenlenecek etkinliğe katılacak.

(İzmir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak.

(10.00/14.30)

SPOR

1- 47. Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sona erecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı)

2- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İsviçreli Roger Federer karşı karşıya gelecek.

(Londra/16.00) (Fotoğraflı)

3- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Etienne - Brioude arasındaki 9. etap yarışıyla sürüyor.

(Fransa)

4- 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Karadağ ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/13.45)

5- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal-Tunus ile Cezayir-Nijerya maçları yapılacak.

(19.00/22.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)

ÖZEL HABER

1- Edirne sınır hattında 3 yılda 557 FETÖ'cü yakalandı

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 örgüt üyesi, Edirne sınır hattında güvenlik güçlerince yakalandı

- Gözaltına alınanlardan 423'ü tutuklandı

(Salih Baran/Edirne)

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