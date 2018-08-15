GÜNDEM / 15 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket edecek.
(Ankara/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika kıtasında yer alan ülkelerin büyükelçileri ile JW Marriott Otel'de çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, mayıs ayı iş gücü verileri ile yılın ikinci yarısına ilişkin yapı izin ve temmuz ayı konut satış istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacak.
(Ankara/12.30/13.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed, 10. Büyükelçiler Konferansında konuşacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı yapacak.
(Mekke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışanlara ilişkin 222 sanıklı davanın görülmesi sürecek.
(Sakarya/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya'nın LASK Linz takımıyla deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Linzer Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(Linz/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İngiltere'nin Burnley takımıyla deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Turf Moor Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(Burnley /20.30/21.00)
ÖZEL HABER
1- "Bankacılık sistemimizde herkesin parası güvende"
- Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz:
- "Türkiye'nin finans sistemi çok güçlü. Bankacılık sistemimizde herkesin parası güvende. Bankacılık sistemi gerçekten finansal ataklara güçlü bir şekilde karşı koyuyor"
- "Finansal sistemde bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Bütün finansal aktörler görevinin başında. Bir panik de yaşamıyoruz. Spekülatif haberlere de hiçbir şekilde prim verilmemeli. Bu tür spekülatif haberlerin hiçbir geçerliliği yok"
(Ali Atar/İstanbul)
2- Türkiye'nin uzay atılımına Rusya'dan destek
- Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov:
- "Rosteh ve Türk ortakları arasında karşılıklı yarar sağlayan iş birliği çeşitli sanayi alanlarında uzun süredir devam etmektedir. Türk ortaklarımızın uzay sanayisini geliştirmeye yönelik arzusunu memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin bu alanda başarı sağlayacağından eminiz"
- "Rusya, uzay sanayisinin geliştirilmesinde önemli bir deneyime sahiptir ve Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasında ve geliştirilmesinde bu alandaki iş birliğimizi güçlendirmeye açığız"
(Emre Gürkan Abay/Moskova)
3- Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak
- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:
- "İlk hedefimiz, Türkiye'de yerli akıllı telefon kullanımını en az mevcudun iki katına çıkarmak. Bu anlamda biz de tüketiciler olarak bunu milli bir bilinçle yaparak yerli malını tercih etmeliyiz"
- "Şu an arzın tamamını yerli markalarımızla karşılayabilecek durumdayız"
- Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan:
- "Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye'de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz"
(Eda Topcu/İstanbul)
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