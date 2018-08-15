GÜNDEM / 15 Ağustos 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.

- "Türkiye'nin finans sistemi çok güçlü. Bankacılık sistemimizde herkesin parası güvende. Bankacılık sistemi gerçekten finansal ataklara güçlü bir şekilde karşı koyuyor"

- "Rusya, uzay sanayisinin geliştirilmesinde önemli bir deneyime sahiptir ve Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasında ve geliştirilmesinde bu alandaki iş birliğimizi güçlendirmeye açığız"

- "Finansal sistemde bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Bütün finansal aktörler görevinin başında. Bir panik de yaşamıyoruz. Spekülatif haberlere de hiçbir şekilde prim verilmemeli. Bu tür spekülatif haberlerin hiçbir geçerliliği yok"

- "İlk hedefimiz, Türkiye'de yerli akıllı telefon kullanımını en az mevcudun iki katına çıkarmak. Bu anlamda biz de tüketiciler olarak bunu milli bir bilinçle yaparak yerli malını tercih etmeliyiz"

- "Şu an arzın tamamını yerli markalarımızla karşılayabilecek durumdayız"

- Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan:

- "Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye'de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz"

(Eda Topcu/İstanbul)

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