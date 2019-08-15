GÜNDEM / 15 Ağustos 2019

2- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle yakalandıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

1- Hükümet ile memur sendikaları, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında üçüncü kez bir araya gelecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- "Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı'nda 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı"

4- Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

- Trabzonspor ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı Medical Park Stadı'nda, Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği Sırbistan ekibi Partizan'ı Yeni Malatya Stadı'nda konuk edecek.

- "Türkiye genelinde tüm bölgelerde yoğunluk vardı. Bayramda ciddi seyahatler yapıldı"

- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

- "Antalya'da beş günlük bayram tatilinde 600 bini yabancı 700 bin kişilik turizm hareketi yaşandı"

- Muğla'nın Ula İlçe Belediye Başkanı İsmail Akkaya:

- "Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram yaşadık"

(Antalya-Muğla/Ekip) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek

- Milli Eğitim Bakanlığınca Organize Sanayi Bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ocak-haziran döneminde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira destek ödemesi yapıldı

- Özel okullarda öğrenim gören ve eğitim-öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler için 6 aylık dönemde ödenen destek de 682 milyon 835 bin 712 lira oldu

- Bakanlık, özel okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için toplam 1 milyon 533 bin 810 lira ödeme gerçekleştirdi