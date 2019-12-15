GÜNDEM / 15 Aralık 2019

3- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katılacak.

(Ankara/İzmir/15.00/Bursa/16.00/Artvin/17.00/Yozgat/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

9- Japonya'da düzenlenen 2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, İspanya ile Hollanda arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Kumamoto/14.30)

ÖZEL HABER

1- İhracatçılar bürokrasiye takılmadan "tek tıkla" destek alacak

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "İhracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan 'Destek Yönetim Sistemi' üzerinden alacağız”

- "İhracatçılarımız başvurularında destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek"

- "Bu sistem ile ihracatçılarımızın bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve katlandıkları maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı atmış bulunuyoruz"