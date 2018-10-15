GÜNDEM / 15 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35. İl Müftüleri Toplantısı'na katılacak, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi kabul edecek. - Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/13.30/15.00/17.00/19.00/20.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Parlamentolararası Birlik 139. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak, ikili temaslarda bulunacak. (Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul Buluşması’na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM İçişleri Komisyonunda, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi görüşülecek. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında düzenlenecek "İletişim ve Taşımacılık Paneli"ne iştirak edecek. (İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TÜİK, temmuz iş gücü istatistikleri ile eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile bir araya gelecek. (Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2 - Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplanacak.

(Lüksemburg) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bilkent Otel'de düzenlenecek "35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- FETÖ davaları - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Ankara/09.30) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada, 103 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (İzmir/10.00) - FETÖ’nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sürdürülecek.

(İstanbul/10.30) KÜLTÜR SANAT 1- 13. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başlayacak. (Muğla/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Bellona Kayseri Basketbol-Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak. (Kayseri/18.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 2- UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinde 4. maç haftasına 7 karşılaşmayla devam edilecek. (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Türkiye, enflasyona karşı "tek yumruk" oldu - Hükümet, kurda spekülatif yükselişle başlayan fiyat artışları nedeniyle ateşi yükselen enflasyona karşı finansal piyasa düzenleyicileri, STK'ler, iş dünyası ve tüketicilerle el ele vererek "tek yumruk" mücadele ediyor - Hazine ve Maliye Bakanlığının öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek günden güne büyürken, asgari yüzde 10 indirim taahhüdünü veren işletme ve kuruluş sayısı hızla arttı - Programa, Ticaret Bakanlığı denetimler ve Hal Yasası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ'lere finansman destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşların ürünlerinde yapılan indirimler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Kısa Çalışma Ödeneği" düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı da yapılacak denetimlerle katkı sunacak

- Merkez Bankası, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği de özellikle döviz piyasası ve faiz oranlarına yönelik aldıkları tedbirlerle elini taşın altına koydu, gelecek dönemde de piyasa yapıcılarının verdikleri mesajlar doğrultusunda gerektiğinde etkili adımlar atılacak (Merve Özlem Çakır/Ankara) 2- GRAFİKLİ - Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor - Geçen yılı 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü, bu yıl dış satımda 30 milyar doları aşmayı hedefliyor - OİB Başkanı Baran Çelik: - "Aylık bazda 2,6 milyar dolarlık ortalama devam ederse bu yıl geçen seneki rakamı geçmiş olacağız ve rekoru kıracağız. Bu yılı 31 milyar dolar civarında bir rakamla kapatarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına imza atmış olacağız" (Zafer Akpınar/Bursa) 3- Bilkentli kardeşler, aynı uluslararası yarışmadan ödülle döndü - Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile aynı okulda 4.sınıf öğrencisi kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları "Uluslararası Heirs of Orpheus Müzik Yarışması"nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve ikincilik kazandı